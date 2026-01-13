Inseguridad en estados vecinos afecta hospedaje en el Sureste de Coahuila: OCV

La ocupación hotelera en la Región Sureste registró una disminución al cierre del año, influenciada por la percepción de inseguridad en las carreteras de los estados que colindan con Coahuila.

Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo, detalló que en diciembre la ocupación cayó al 38%, una cifra considerablemente menor al 52% o 53% que se había logrado registrar durante el mismo periodo en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Valida la SCJN extinción de fideicomisos; Coahuila, entre las entidades opositoras

“Algo que vimos en este fenómeno fue que muchísimo connacional de Coahuila lo viajaron de noche por el tema de la seguridad. Entonces, ya de día le pegó a otros estados, siguieron camino”, explicó el directivo.

De acuerdo con Rodarte, este comportamiento provocó que los visitantes no pernoctaran en la entidad. “El tema es que no pernoctaron ya en el estado, fue un fenómeno que se dio, la verdad”, puntualizó sobre la falta de hospedaje.

La diferencia en las cifras, que representa una baja de entre el 10 y 12 por ciento en el sector de “paisanos”, impactó directamente las metas que se tenían proyectadas para el último mes del año pasado.

El director señaló que, aunque Coahuila es percibido como seguro, los viajeros “viajaron de noche a Coahuila, cruzando las fronteras de noche, lo recorrieron de noche” para evitar incidentes en las rutas de acceso.