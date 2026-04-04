Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas

El documento, titulado Política de Ética, Integridad Digital y Uso Responsable de Inteligencia Artificial en Campañas Políticas, fue expuesto recientemente ante el Consejo Cívico de las Instituciones y plantea lineamientos para el diseño, implementación y supervisión de herramientas tecnológicas durante las campañas rumbo a junio de 2026.

El abogado Juan Manuel González Zapata y el ingeniero industrial Jesús Roberto Díaz García presentaron una propuesta para regular el uso de inteligencia artificial en campañas políticas, en el contexto del proceso electoral en el que se renovará el Poder Legislativo en Coahuila este año.

La propuesta busca garantizar que el uso de inteligencia artificial se realice bajo criterios éticos y legales, sin vulnerar derechos fundamentales ni principios democráticos, y evitando prácticas como la desinformación, la manipulación de contenidos o la simulación de apoyo ciudadano.

De acuerdo con los promoventes, la falta de regulación abre la puerta a riesgos como la fabricación de citas falsas, la clonación de voces de adversarios o la generación de tendencias artificiales en redes sociales mediante herramientas accesibles y de uso inmediato.

El planteamiento establece que toda campaña deberá contar con mecanismos de supervisión interna, incluyendo la figura de un responsable de gobernanza de inteligencia artificial encargado de autorizar herramientas, evaluar riesgos y validar contenidos antes de su difusión. También propone que ninguna pieza de alto impacto sea publicada sin revisión humana previa.

La política contempla usos permitidos de la inteligencia artificial, como apoyo en redacción, análisis de datos públicos y organización interna, pero prohíbe expresamente prácticas como la creación de contenido engañoso, el uso de identidades falsas, la manipulación psicológica de votantes o la difusión de materiales alterados que simulen hechos inexistentes.

El documento toma como base normativas federales como la Constitución, la legislación electoral y las leyes de protección de datos, así como marcos estatales de Coahuila y estándares internacionales en materia de inteligencia artificial.

En noviembre pasado, ambos especialistas ya habían presentado ante el Congreso local una iniciativa enfocada en la regulación de la industria inteligente en el sector privado, considerada como un antecedente de este nuevo planteamiento orientado al ámbito electoral.