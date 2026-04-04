Pueblos Mágicos de Coahuila romperán récord de visitantes: Secretaria de Turismo

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Pueblos Mágicos de Coahuila romperán récord de visitantes: Secretaria de Turismo
    Durante esta temporada vacacional, se prevé que la entidad perciba una derrama de aproximadamente mil millones de pesos. ESPECIAL

La Secretaría de Turismo estatal prevé una ocupación total y una derrama cercana a mil millones de pesos durante el periodo vacacional

TORREÓN, COAH.— La titular de la Secretaría de Turismo en Coahuila, Martha Elena Moncada, señaló que los ocho Pueblos Mágicos de la entidad operan con alta ocupación hotelera, mientras que otras localidades registran una importante llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con la funcionaria, el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua podría superar el millón de turistas, con una derrama económica cercana a los mil millones de pesos.

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“El éxito responde a una estrategia clara. La seguridad es un factor decisivo; cuando un viajero sabe que un destino es confiable, lo elige”, afirmó.

Indicó que el comportamiento del turismo ha cambiado, con visitantes que priorizan destinos donde puedan desplazarse con tranquilidad, lo que ha favorecido a Coahuila.

“Estamos seguros de que las cifras de este año superarán los 860 mil turistas de 2025. La meta es alcanzar el millón de visitantes”, agregó.

Detalló que, entre miércoles y domingo de la Semana Mayor, el sector hotelero en los Pueblos Mágicos reporta niveles de ocupación elevados.

La funcionaria destacó que la conectividad entre regiones permite a los visitantes recorrer distintos puntos del estado, como eventos religiosos y destinos turísticos.

Entre ellos mencionó el Viacrucis en Torreón y la Procesión del Silencio en Viesca, además de rutas hacia municipios como Parras, Saltillo y Arteaga.

Finalmente, reiteró que la seguridad ha sido un factor clave para posicionar a Coahuila como destino turístico en el país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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