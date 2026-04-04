Pueblos Mágicos de Coahuila romperán récord de visitantes: Secretaria de Turismo

TORREÓN, COAH.— La titular de la Secretaría de Turismo en Coahuila , Martha Elena Moncada, señaló que los ocho Pueblos Mágicos de la entidad operan con alta ocupación hotelera, mientras que otras localidades registran una importante llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con la funcionaria, el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua podría superar el millón de turistas, con una derrama económica cercana a los mil millones de pesos.

“El éxito responde a una estrategia clara. La seguridad es un factor decisivo; cuando un viajero sabe que un destino es confiable, lo elige”, afirmó.

Indicó que el comportamiento del turismo ha cambiado, con visitantes que priorizan destinos donde puedan desplazarse con tranquilidad, lo que ha favorecido a Coahuila.

“Estamos seguros de que las cifras de este año superarán los 860 mil turistas de 2025. La meta es alcanzar el millón de visitantes”, agregó.

Detalló que, entre miércoles y domingo de la Semana Mayor, el sector hotelero en los Pueblos Mágicos reporta niveles de ocupación elevados.

La funcionaria destacó que la conectividad entre regiones permite a los visitantes recorrer distintos puntos del estado, como eventos religiosos y destinos turísticos.

Entre ellos mencionó el Viacrucis en Torreón y la Procesión del Silencio en Viesca, además de rutas hacia municipios como Parras, Saltillo y Arteaga.

Finalmente, reiteró que la seguridad ha sido un factor clave para posicionar a Coahuila como destino turístico en el país.