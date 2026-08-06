Exmilitar y expolicía: el perfil de Chad ‘N’, estadounidense y presunto multihomicida en Saltillo

De acuerdo con información recabada en redes sociales, el sospechoso es originario de San Antonio, Texas, donde cursó sus estudios en la John Marshall Senior High School, figurando públicamente bajo el estado civil de soltero.

Chad “N”, de 35 años y presunto responsable del multihomicidio registrado en Saltillo , cuenta con antecedentes laborales como oficial de reserva e integrante de agencias de policía cibernética en el estado de Texas.

Asimismo, se constató la presencia de al menos tres perfiles a su nombre y con su fotografía en redes sociales, en los cuales se exponen diversos aspectos de su trayectoria laboral y vida personal.

Registros de autoridades texanas confirman su paso por cuerpos policiales; el Bangs Police Department publicó el 31 de julio de 2024: “The Bangs Police Department would like to welcome Reserve Officers James Covey and Chad Eberle”.

Previamente, el 23 de marzo de 2022, el Lockney Police Department anunció su incorporación señalando: “Lockney Police Department Swore In a New Reserve Police Officer. Meet Chad Eberle. Eberle is an experienced police officer and will be patrolling Lockney soon”.

Asimismo, registros del programa United Association Veterans in Piping (UA VIP) confirman su estatus como veterano del Ejército de Estados Unidos con el rango de Specialist (SPC), registrando su transición a la vida civil hacia el área de San Antonio con la delegación Plumbers and Pipefitters Local 142, junto a su entonces pareja.

Con este contexto, tanto en el ámbito policial como en el militar se confirma la teoría del entrenamiento con armas, así como el acceso a las mismas, además de contar con el conocimiento para realizar de manera certera los disparos a la cabeza y cuerpo de cuatro personas.

Aunado a su historial militar y policial, los registros públicos financieros en Texas reflejan que en el año 2026 tramitó una bancarrota bajo el esquema del Capítulo 7.

Los documentos patrimoniales consultados indican que su familia posee diversos inmuebles en Texas y que su exesposa, Litzy, adoptó legalmente su apellido durante el periodo en que estuvieron casados.

Hasta el momento no existe información pública disponible en línea sobre las órdenes de restricción que Litzy habría interpuesto en contra de Chad.