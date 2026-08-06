Exmilitar y expolicía: el perfil de Chad ‘N’, estadounidense y presunto multihomicida en Saltillo

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    Exmilitar y expolicía: el perfil de Chad ‘N’, estadounidense y presunto multihomicida en Saltillo
    Chad “N”, señalado por el multihomicidio en Saltillo, cuenta con antecedentes como oficial de reserva en corporaciones de Texas y formación militar en Estados Unidos. CORTESÍA

Registros en Texas, redes sociales y organismos militares ubican al sospechoso como ex oficial de reserva, veterano del ejército y con antecedentes en EE. UU.

Chad “N”, de 35 años y presunto responsable del multihomicidio registrado en Saltillo, cuenta con antecedentes laborales como oficial de reserva e integrante de agencias de policía cibernética en el estado de Texas.

De acuerdo con información recabada en redes sociales, el sospechoso es originario de San Antonio, Texas, donde cursó sus estudios en la John Marshall Senior High School, figurando públicamente bajo el estado civil de soltero.

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Asimismo, se constató la presencia de al menos tres perfiles a su nombre y con su fotografía en redes sociales, en los cuales se exponen diversos aspectos de su trayectoria laboral y vida personal.

Registros de autoridades texanas confirman su paso por cuerpos policiales; el Bangs Police Department publicó el 31 de julio de 2024: “The Bangs Police Department would like to welcome Reserve Officers James Covey and Chad Eberle”.

Previamente, el 23 de marzo de 2022, el Lockney Police Department anunció su incorporación señalando: “Lockney Police Department Swore In a New Reserve Police Officer. Meet Chad Eberle. Eberle is an experienced police officer and will be patrolling Lockney soon”.

Asimismo, registros del programa United Association Veterans in Piping (UA VIP) confirman su estatus como veterano del Ejército de Estados Unidos con el rango de Specialist (SPC), registrando su transición a la vida civil hacia el área de San Antonio con la delegación Plumbers and Pipefitters Local 142, junto a su entonces pareja.

Con este contexto, tanto en el ámbito policial como en el militar se confirma la teoría del entrenamiento con armas, así como el acceso a las mismas, además de contar con el conocimiento para realizar de manera certera los disparos a la cabeza y cuerpo de cuatro personas.

Aunado a su historial militar y policial, los registros públicos financieros en Texas reflejan que en el año 2026 tramitó una bancarrota bajo el esquema del Capítulo 7.

Los documentos patrimoniales consultados indican que su familia posee diversos inmuebles en Texas y que su exesposa, Litzy, adoptó legalmente su apellido durante el periodo en que estuvieron casados.

Hasta el momento no existe información pública disponible en línea sobre las órdenes de restricción que Litzy habría interpuesto en contra de Chad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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