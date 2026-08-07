De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio

Lo que comenzó con una infracción de tránsito en San Antonio, Texas, terminó tres años después con el veterano de guerra Chad “N” detenido en Coahuila y señalado por la Fiscalía General del Estado como probable responsable de la agresión contra su expareja y de la privación de la vida de tres de sus familiares en la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo. El caso que sacudió a Saltillo y provocó indignación entre usuarios de redes sociales comenzó con lo que a vista de muchos sistemas es una posible violación al código de ética, en un encuentro aparentemente rutinario entre un policía de tránsito y una conductora.

Durante la primera audiencia en la que el veterano de guerra fue presentado ante la autoridad judicial, la Fiscalía expuso datos sobre el inicio de la relación, a partir de los testimonios de personas cercanas a Litzy, la joven de 25 años que permanece en estado crítico en el área de terapia intensiva del IMSS 2. Tras ser reconocido como “veterano” por el Gobierno de Estados Unidos por su servicio en la guerra, Chad “N” pidió una oportunidad para trabajar en la Policía de Tránsito de San Antonio, Texas, donde se desempeñó como agente encargado de aplicar las normas de tránsito. De acuerdo con los datos presentados ante la autoridad, a mediados de 2022, durante uno de sus recorridos de rutina, Chad “N” marcó el alto a Litzy para aplicarle una multa. Ese encuentro terminó forjando una relación que culminó en matrimonio y, un año más tarde, con el nacimiento de su hijo. Aunque las circunstancias que rodearon la discusión que antecedió a la muerte de Emmanuel, Ana Laura y Laura Jaqueline y la agresión contra Litzy, ocurrida el pasado 4 de agosto en la calle Espinoza Mireles, todavía no han sido esclarecidas debido a que no existen otros testigos presenciales además de Chad, los datos presentados por la Fiscalía apuntan a que los problemas de violencia en la relación habían comenzado mucho tiempo antes, incluso mientras él ejercía como policía.

Según la información presentada en audiencia, la primera orden de restricción promovida contra Chad por parte de Litzy ocurrió una semana después de que la joven dio a luz en un hospital de San Antonio. Además, tras una de las primeras denuncias por violencia familiar, Chad habría recibido restricciones relacionadas con el uso de armas de fuego. Con el paso del tiempo, la relación entre Chad y Litzy se reintegró y el veterano comenzó a trabajar para otras agencias de seguridad, entre ellas la de Bangs, donde existen registros de su actividad laboral hasta diciembre de 2024. Así, el pasado 27 de julio, Litzy viajó a Saltillo para pasar un periodo con su familia materna y, debido a que llevaba una cantidad importante de artículos, pidió a Chad que la acompañara en su camioneta. La pareja también tenía planes para adquirir una vivienda en Saltillo, remodelarla y posteriormente venderla. Chad fue recibido en el domicilio de Ana Laura, madre de Litzy, donde también vivían Emmanuel “N”, pareja de Ana Laura, y Laura Jaqueline, hija de ambos. Los tres fueron asesinados días después. Aunque el ataque ocurrió el 4 de agosto, dos días antes, tras una discusión, Litzy había puesto fin a la estancia de Chad en Saltillo mientras ambos se encontraban en una actividad de venta en Arteaga. Lo que sí establecieron los testimonios recabados hasta ahora es que alrededor de las 17:30 horas se perdió la comunicación con la familia. Media hora después, alrededor de las 18:00 horas, comenzaron a preocuparse debido a que Ana Laura no acudió a un compromiso para una sesión de fotografía relacionada con su negocio independiente. De acuerdo con la información presentada en audiencia, Juan “N”, uno de los vecinos de la familia, ingresó a la vivienda con autorización de Erick “N”, hermano de Litzy. En el interior encontró a las tres víctimas mortales y a Litzy tendida en el suelo, inconsciente y gravemente herida, aunque todavía presentaba movimiento. Chad y su hijo ya no estaban en el lugar. Tampoco se encontraba la camioneta Silverado con la leyenda “Eberle Signature Homes”, en la que habían llegado a Saltillo. Fue hasta las 19:09 horas del 4 de agosto cuando las autoridades recibieron el reporte formal de los hechos. Según los datos integrados en la causa penal 547/2026, los tres integrantes de la familia fueron atacados con al menos ocho disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, además de otro disparo contra Litzy.

Después del ataque, Chad huyó de Saltillo con su hijo. Su intención, según la Fiscalía, era llegar a Piedras Negras para cruzar hacia Estados Unidos. La Fiscalía también expuso que Chad, quien recientemente se declaró en bancarrota después de un periodo sin empleo, se identificaba como coleccionista de armas cortas y largas. Durante la audiencia, además, solicitó que se tomara en consideración una condición reconocida por la legislación estadounidense relacionada con episodios de ansiedad y otros padecimientos derivados de su actividad durante la guerra. El recorrido de Chad terminó con su detención por parte de elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente fue trasladado para continuar con las investigaciones y se le practicó una prueba de radizonato de sodio, cuyo resultado fue positivo a disparos de arma de fuego. La Fiscalía también investiga el arma que habría sido ingresada desde Estados Unidos. Debido a que Litzy continúa hospitalizada en estado crítico y con diagnóstico reservado, la Fiscalía formuló hasta ahora imputación por dos cargos de feminicidio, correspondientes a Ana Laura y Laura Jaqueline, y un cargo de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, correspondiente a Emmanuel. Al concluir la audiencia del pasado 6 de agosto, la defensa pública de Chad solicitó la duplicidad del término constitucional. Por ello, la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 11 de agosto. Hasta ese momento, la juez Dorian Martínez determinó imponerle prisión preventiva ante el riesgo de sustracción de la acción de la justicia.