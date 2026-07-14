Coahuila: avanzan 18 mujeres en la carrera por la presidencia del IEC

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    Coahuila: avanzan 18 mujeres en la carrera por la presidencia del IEC
    Las 18 aspirantes obtuvieron un dictamen de “idóneo” en la evaluación de su ensayo presencial y avanzaron a la fase de entrevistas. IEC
Elena Vega
por Elena Vega

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Dieciocho mujeres avanzaron a la etapa final del proceso para elegir a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila; ahora enfrentarán entrevistas ante el INE

El proceso para definir a la próxima Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) entra en su etapa más decisiva. El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este martes la lista oficial de las 18 aspirantes mujeres que obtuvieron un dictamen de “idóneo en la evaluación de su ensayo presencial, permitiéndoles avanzar en el proceso de selección y designación.

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De acuerdo con el documento emitido por la autoridad electoral, el grupo de finalistas superó el riguroso filtro de evaluación calificado por tres dictaminadores independientes, abriendo paso a la recta final de la convocatoria que busca renovar el liderazgo del órgano electoral local.

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El listado oficial destaca el desempeño de perfiles con destacadas calificaciones en sus dictámenes (donde sobresalen calificaciones de ‘A’ y ‘B’). Las 18 mujeres que continúan en la búsqueda de la presidencia del IEC son:

Álvarez Anguiano Sara

Carrejo Esquivel Lucelldy Angélica

Escobedo Torres Diana Yaneth

Esquivel Alonso Yessica

González Briones Karla Victoria
(Destacada con tres calificaciones ‘A’)

González Mota Nora Lydia

Guel Dávila Patricia Linnett

Hernández Manzano María de Lourdes

Macías Valdés Laura Cristina

Martínez Alvarado Vanessa Anallancy

Meza López Andrea

Mujica Valdez Clara Patricia

Natividad González Karla Ivonne
(Destacada con tres calificaciones ‘A’)

Oyervides Herrera Martha Hilda

Ramos Ramos María José

Rodríguez Salazar Zayra Astrid

Salazar Celaya Guadalupe Abigaíl

Villanueva Sosa Betsaida Ayerim

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?

Las aspirantes que acreditaron el ensayo como “idóneo” accederán a la etapa de entrevistas, la cual será conducida directamente por las y los Consejeros del Consejo General del INE. En esta fase se evaluará su trayectoria profesional, su apego a los principios rectores de la función electoral, su capacidad de liderazgo y su visión para conducir al árbitro electoral de Coahuila de cara a los próximos retos democráticos del estado.

Finalmente, el Consejo General del INE designará a más tardar en las próximas semanas a quien llevará las riendas del IEC por los próximos siete años.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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