Coahuila: avanzan 18 mujeres en la carrera por la presidencia del IEC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Dieciocho mujeres avanzaron a la etapa final del proceso para elegir a la próxima presidenta del Instituto Electoral de Coahuila; ahora enfrentarán entrevistas ante el INE
El proceso para definir a la próxima Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) entra en su etapa más decisiva. El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este martes la lista oficial de las 18 aspirantes mujeres que obtuvieron un dictamen de “idóneo” en la evaluación de su ensayo presencial, permitiéndoles avanzar en el proceso de selección y designación.
De acuerdo con el documento emitido por la autoridad electoral, el grupo de finalistas superó el riguroso filtro de evaluación calificado por tres dictaminadores independientes, abriendo paso a la recta final de la convocatoria que busca renovar el liderazgo del órgano electoral local.
El listado oficial destaca el desempeño de perfiles con destacadas calificaciones en sus dictámenes (donde sobresalen calificaciones de ‘A’ y ‘B’). Las 18 mujeres que continúan en la búsqueda de la presidencia del IEC son:
Álvarez Anguiano Sara
Carrejo Esquivel Lucelldy Angélica
Escobedo Torres Diana Yaneth
Esquivel Alonso Yessica
González Briones Karla Victoria
(Destacada con tres calificaciones ‘A’)
González Mota Nora Lydia
Guel Dávila Patricia Linnett
Hernández Manzano María de Lourdes
Macías Valdés Laura Cristina
Martínez Alvarado Vanessa Anallancy
Meza López Andrea
Mujica Valdez Clara Patricia
Natividad González Karla Ivonne
(Destacada con tres calificaciones ‘A’)
Oyervides Herrera Martha Hilda
Ramos Ramos María José
Rodríguez Salazar Zayra Astrid
Salazar Celaya Guadalupe Abigaíl
Villanueva Sosa Betsaida Ayerim
¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?
Las aspirantes que acreditaron el ensayo como “idóneo” accederán a la etapa de entrevistas, la cual será conducida directamente por las y los Consejeros del Consejo General del INE. En esta fase se evaluará su trayectoria profesional, su apego a los principios rectores de la función electoral, su capacidad de liderazgo y su visión para conducir al árbitro electoral de Coahuila de cara a los próximos retos democráticos del estado.
Finalmente, el Consejo General del INE designará a más tardar en las próximas semanas a quien llevará las riendas del IEC por los próximos siete años.