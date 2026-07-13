Colectivo condena actuación de la Policía de Coahuila al separar a un bebé de su madre

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    Colectivo condena actuación de la Policía de Coahuila al separar a un bebé de su madre
    Activistas denuncian la aparente ausencia de la PRONIFF durante la violenta separación de un niño de su madre en Saltillo. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

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REVIVE Coahuila y organizaciones civiles exigieron frenar la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza en procedimientos de custodia de menores

La organización colectiva REVIVE Coahuila (Madres Unidas por la Justicia), en conjunto con diversas colectivas civiles, emitió un enérgico posicionamiento público para condenar la actuación de las autoridades locales tras la difusión viral de un video en redes sociales, en el cual se observa la separación forzada de un niño pequeño de los brazos de su madre.

El incidente, calificado formalmente por las activistas como un acto de “arrancamiento”, ocurrió el pasado jueves 9 de julio de 2026 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el marco de una diligencia judicial relacionada con un procedimiento de guardia y custodia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/otro-presunto-feminicidio-sacude-a-coahuila-mujer-es-ultimada-dentro-de-su-vivienda-en-monclova-JC22133930

INERVENCIÓN VIOLENTA

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Estatal. Las organizaciones firmantes denunciaron de manera tajante que, independientemente del trasfondo legal o del origen del conflicto judicial, la intervención de los elementos de seguridad pública careció de protocolos especializados para la protección de la infancia.

“No se encuentra justificación a una intervención violenta, deshumanizada y carente de protocolos especializados para la protección de niñas, niños y adolescentes”, señala textualmente el pronunciamiento.

Asimismo, los colectivos acusaron una grave falta de perspectiva de infancia y una revictimización del menor, identificado por sus iniciales M.M.S.M. De igual forma, lamentaron públicamente la aparente ausencia y falta de intervención especializada en el momento de los hechos por parte de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIFF).

EXIGENCIA A LAS AUTORIDADES

Frente a la gravedad de los hechos, las organizaciones firmantes recordaron que el estado tiene la obligación constitucional de salvaguardar la integridad física y emocional de los menores de edad. En este sentido, han lanzado una serie de exigencias puntuales dirigidas a las instituciones del estado:

Investigación inmediata: Exigen que se ponga atención institucional y se revise minuciosamente el actuar de las fuerzas policiacas que intervinieron en la diligencia.

Seguimiento integral: Solicitaron un monitoreo continuo del estado del menor M.M.S.M. y que se dicten medidas urgentes para proteger su identidad, tras haber sido expuesto de forma masiva en las redes sociales.

Garantía de no repetición: Demandaron que ninguna diligencia judicial o administrativa orientada a los derechos de las infancias vuelva a ser ejecutada bajo métodos de violencia, intimidación o uso desproporcionado de la fuerza.

Finalmente, el colectivo hizo hincapié en que las autoridades jurisdiccionales deben realizar valoraciones integrales —que incluyan los vínculos afectivos, el estado de salud del menor y la necesidad de una convivencia progresiva y segura— antes de ordenar o ejecutar medidas drásticas de separación familiar.

El documento cierra con el respaldo y firma de más de una decena de agrupaciones civiles y colectivas locales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y las infancias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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