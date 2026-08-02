Coahuila: Cinco de cada 10 alumnos de primaria no alcanza el nivel esperado al escribir

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    Coahuila: Cinco de cada 10 alumnos de primaria no alcanza el nivel esperado al escribir
    Los alumnos coahuilenses de los grados superiores en primaria no han logrado consolidar la habilidad de la escritura. Unsplash
Katya González
por Katya González

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Los resultados del SisAT, muestran que entre el 45 y el 51 por ciento de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria aún presentan rezagos para expresar sus ideas por escrito

Casi la mitad de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria evaluados al cierre del ciclo escolar 2025-2026 no alcanzó el nivel esperado en producción de textos, una habilidad considerada esencial para comunicar ideas de manera clara, coherente y organizada.

De acuerdo con los resultados del Sistema de Alerta Temprana (SisAT), en cuarto grado fueron evaluados 58 mil 972 estudiantes. De ellos, el 48.6 por ciento alcanzó el nivel esperado; el 37.9 por ciento se ubicó en desarrollo y el 11.2 por ciento requiere apoyo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cuatro-de-cada-10-alumnos-que-egresaron-de-primaria-no-alcanzan-el-nivel-esperado-en-lectura-JG22355297

En quinto grado participaron 52 mil 988 alumnos. El 49.2 por ciento logró el nivel esperado, el 38.3 por ciento permanece en desarrollo y el 9.8 por ciento requiere apoyo para fortalecer esta competencia.

En sexto grado fueron evaluados 46 mil 78 estudiantes. De ellos, el 54.8 por ciento alcanzó el nivel esperado, mientras que el 35.8 por ciento continúa en desarrollo y el 7.3 por ciento requiere apoyo.

La producción de textos implica que el estudiante sea capaz de identificar a quién va dirigido su escrito, definir una intención comunicativa, organizar sus ideas y emplear el lenguaje y la estructura adecuados según el contexto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-hasta-30-la-preocupacion-de-la-ciudadania-por-la-educacion-en-mexico-LN22499020

Especialistas coinciden en que el rezago en esta habilidad no responde únicamente al desempeño del alumnado. La investigación Factores pedagógicos del rezago en lectoescritura: revisión teórica en estudiantes de primaria en México, publicada en la revista Neyart, señala que la escritura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional, además de ser la base del aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.

$!Además de la escritura, los estudiantes de primaria también presentan deficiencias en la lectura.
Además de la escritura, los estudiantes de primaria también presentan deficiencias en la lectura. Especial

El estudio advierte que el rezago en lectoescritura está relacionado con diversos factores pedagógicos y plantea la necesidad de abandonar modelos de enseñanza mecánicos para acercar la escritura a la realidad cotidiana del estudiante, permitiéndole expresar sus ideas, experiencias y emociones. Asimismo, recomienda adaptar las estrategias de enseñanza a los distintos niveles de desarrollo y a las condiciones de cada comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-persisten-rezagos-en-lectura-en-primaria-uno-de-cada-tres-alumnos-necesita-apoyo-IE20179098

En el mismo sentido, la organización estadounidense Understood señala que algunos estudiantes enfrentan dificultades para organizar sus ideas, iniciar o concluir un texto o expresar por escrito lo que piensan. Estas dificultades pueden estar relacionadas con la falta de enseñanza específica de estrategias de escritura, trastornos de la expresión escrita, problemas de atención o condiciones como la dislexia, ya que la lectura y la escritura son habilidades estrechamente vinculadas.

En este contexto, cabe recordar que, de acuerdo con los resultados del SisAT, cuatro de cada 10 alumnos en el estado tampoco alcanzan el nivel esperado en lectura.

A este panorama se suma el impacto de la tecnología en los procesos de aprendizaje. De acuerdo con el director de la Oficina de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, una de cada tres personas conectadas a internet es menor de edad. Además, el 83 por ciento de madres y padres considera que sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y dos de cada tres reconoce tener dificultades para regular ese uso.

Por otra parte, un estudio de The Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, advierte que, aunque herramientas como la inteligencia artificial pueden facilitar el desempeño inmediato en algunas tareas, su uso para resolver ejercicios sin comprender el contenido puede disminuir el esfuerzo cognitivo necesario para consolidar el aprendizaje y desarrollar habilidades como la escritura.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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