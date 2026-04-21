$!Coahuila: Persisten rezagos en lectura en primaria; uno de cada tres alumnos necesita apoyo

Los resultados del Sistema de Alertas Tempranas (SisAT) muestran que una proporción importante de estudiantes de primaria presenta dificultades en el desarrollo de habilidades lectoras desde los primeros años de formación. Tras la desaparición de Planea, esta evaluación estatal cobra relevancia al permitir medir áreas clave como la comprensión lectora, la producción de textos y el cálculo mental. La prueba diagnóstica —aplicada al inicio del ciclo escolar para conocer el avance en los aprendizajes— incluyó a mil 790 planteles y a 341 mil 723 alumnos.

Los resultados generales revelan que, en primaria, 33.6 por ciento de los estudiantes requiere apoyo en exploración de la lectura; 35.5 por ciento se encuentra en proceso de desarrollo y solo 27.3 por ciento alcanza el nivel esperado. El rezago es más evidente en los primeros grados. En primero de primaria, 82.5 por ciento de los alumnos requiere apoyo, frente a apenas 3.2 por ciento que logra el nivel esperado. En segundo grado, 36.1 por ciento necesita refuerzo y 26.8 por ciento alcanza los parámetros establecidos. Para tercer grado, 27.4 por ciento de los estudiantes requiere apoyo y 27.2 por ciento se ubica en el nivel esperado.

En los grados superiores se observa una mejora. En cuarto año, 20 por ciento de los alumnos requiere apoyo, mientras que 33.3 por ciento alcanza el nivel esperado. En quinto, el porcentaje de estudiantes que necesita apoyo es de 17.3 por ciento y, en sexto, desciende a 13 por ciento, con 41.6 por ciento de alumnos en el nivel esperado. A pesar de esta tendencia, ninguno de los grados logra que al menos la mitad de los estudiantes alcance los estándares nacionales de lectura. De acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno federal, los alumnos de primero deben leer entre 35 y 59 palabras por minuto, mientras que en sexto grado el rango esperado es de 125 a 134 palabras por minuto.

Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han advertido que México enfrenta un estancamiento en el desarrollo de habilidades lectoras, particularmente entre quienes concluyen la educación primaria. Al respecto, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso local y con amplia trayectoria en la docencia, consideró que los resultados en comprensión lectora representan una señal de alerta, pero también una oportunidad para replantear estrategias educativas.

Desde su experiencia, señaló que el rezago no responde a una sola causa, sino a una acumulación de factores. Explicó que uno de los principales problemas es que la enseñanza de la lectura suele centrarse en lo mecánico —es decir, en la decodificación— sin profundizar en la comprensión, la reflexión o el gusto por leer. A ello se suma el impacto de la pandemia, que interrumpió procesos formativos clave, especialmente en los primeros grados, así como el uso de estrategias didácticas que no siempre logran conectar con la realidad de los estudiantes. Otro factor relevante es el limitado acompañamiento en casa, donde no siempre existen hábitos de lectura y, en muchos casos, se prioriza el gasto en videojuegos sobre la compra de libros, cuyo acceso además suele ser limitado y con costos elevados.

En ese contexto, al inicio del ciclo escolar 2025-2026, por primera vez en los últimos años se retiraron los cuentos de los paquetes escolares que se entregan a estudiantes de educación básica. Sobre ello, la legisladora advirtió que esta medida impacta directamente en la formación lectora de niñas y niños, especialmente en este nivel. Explicó que estos materiales no son complementarios, sino fundamentales, ya que representan, en muchos casos, el primer acercamiento significativo a la lectura; su ausencia reduce el acceso equitativo a materiales adecuados y limita el desarrollo de habilidades como la interpretación y el pensamiento crítico.

“Esta omisión no debería verse como un detalle menor. En un contexto donde ya existe rezago en comprensión lectora, retirar o no garantizar materiales básicos agrava la situación. En lugar de un ábaco, un cuento”, señaló.

Finalmente, sostuvo que estos resultados deben asumirse como un punto de partida para implementar acciones concretas, como fortalecer las bibliotecas escolares, promover el intercambio de libros y fomentar la participación de las familias, con el objetivo de garantizar que la lectura forme parte del desarrollo cotidiano de los estudiantes. Asimismo, planteó fortalecer la mediación docente con herramientas prácticas que permitan trabajar la comprensión lectora, como la formulación de preguntas abiertas, la inferencia, el análisis de personajes y la vinculación de los textos con la vida cotidiana, a fin de generar entornos donde la lectura sea una experiencia y no solo una obligación escolar.

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Temas

Educación Lectura A20

Localizaciones

Coahuila

