Coahuila: Cuatro de cada 10 alumnos que egresaron de primaria no alcanzan el nivel esperado en lectura

Al cierre del ciclo escolar, cerca de cuatro de cada 10 alumnos que concluyeron sexto grado de primaria en Coahuila no alcanzaron el nivel esperado en lectura, de acuerdo con los resultados del Sistema de Alerta Temprana (SisAT), instrumento que evalúa habilidades fundamentales para el aprendizaje. De acuerdo con los datos, fueron evaluados 46 mil 078 alumnos de sexto grado, pertenecientes a mil 747 escuelas. Del total, el 62 por ciento, equivalente a aproximadamente 28 mil 568 estudiantes, alcanzó el nivel esperado. En tanto, el 27.4 por ciento, alrededor de 12 mil 625 alumnos, se encuentra en nivel de desarrollo, mientras que el 5.9 por ciento, es decir, cerca de 2 mil 719 estudiantes, aún requiere apoyo.

Aunque los resultados muestran una mejora respecto al inicio del ciclo escolar, cerca del 40 por ciento de los alumnos todavía no alcanza el nivel esperado al concluir el periodo. La evaluación de lectura del SisAT mide habilidades relacionadas con la lectura en voz alta, como la fluidez, el ritmo y la expresividad. Conforme los estudiantes fortalecen el uso adecuado de la voz al leer, disminuyen los errores de precisión, mejoran la entonación y la dicción, desarrollan mayor fluidez y fortalecen su comprensión lectora. Ante estos resultados, la docente de Lengua Materna Atenea López Lerma, con más de 25 años de experiencia, recomendó aprovechar el periodo vacacional para fortalecer el hábito de la lectura, aunque subrayó que esta debe promoverse por gusto y no como una obligación.

Explicó que las familias pueden acercar a niñas, niños y adolescentes a librerías y bibliotecas para que elijan libros acordes con sus intereses y edad, además de acompañarlos durante la lectura. Señaló que compartir el libro, conversar sobre la historia o destinar momentos para leer en familia favorece la formación del hábito lector. La docente también consideró importante que los padres revisen previamente el contenido de las obras antes de adquirirlas, ya que algunos títulos pueden parecer dirigidos a menores por su presentación, aunque aborden temas destinados a públicos de mayor edad.

Añadió que, si un libro no logra despertar el interés del lector, no debe convertirse en una obligación terminarlo. “Un libro es por placer, la lectura es por placer; entonces busca otro que sí te agrade”, expresó. López Lerma sostuvo que la forma en que se presenta la lectura es determinante para formar nuevos lectores, por lo que invitó a las familias a promoverla como una actividad de disfrute y no como una tarea escolar.

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