Coahuila: Conmociona muerte de pareja en accidente
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‘Su espíritu libre y su amor por la vida siempre serán recordados’, señaló el grupo de motociclistas Menchacas RFG, al cual pertenecían
La comunidad de motociclistas y la sociedad civil de Coahuila se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Marcos y Marcela Treviño, un matrimonio conocido en la región por su activa participación en grupos de motociclismo y quienes perdieron la vida, producto de un accidente en motocicleta el pasado viernes 10 de abril.
La noticia se dio a conocer inicialmente a través de la página del grupo de motociclistas “Menchacas RFG”, organización de la cual la pareja formaba parte activa, y posteriormente por sus amigos cercanos.
LEGADO DE ALEGRÍA
Desde que se difundió el deceso, las redes sociales se han inundado con cientos de mensajes que describen al matrimonio como una pareja alegre, solidaria y aventurera, recordada por los miles de kilómetros que recorrieron juntos por las carreteras.
Amigos y compañeros de ruta han expresado su dolor mediante emotivos tributos. Jorge Nájera, allegado a la pareja, manifestó su tristeza al dejar de verlos en el camino, asegurando que han dejado un “hueco en su corazón”.
Por su parte, Jesús Lozano envió sus condolencias a la familia y a los “hermanos Menchacas”, deseando que la pareja pueda rodar alto en su eterno descanso.
Otros testimonios, como los de Alma Vidales y Cecilia Neaves, resaltaron la hospitalidad, las risas y las pláticas interminables que compartieron con Mike y Marce, como eran llamados afectuosamente.
“Grandes amigos, excelentes y finas personas, que Dios los ha llamado hoy y nos dejan el corazón roto pero, ya gozan de la dicha eterna y su amor eternamente juntos”, publicó Neaves.
Laura Villarreal, otra amiga cercana, subrayó que la pareja deja un vacío enorme en la vida de todos los que compartieron el camino con ellos.
Hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre las honras fúnebres que se llevarán a cabo para despedir al matrimonio. La noticia continúa circulando ampliamente, consolidando un ambiente de respeto y duelo en toda la región.