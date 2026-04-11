$!Coahuila: Conmociona muerte de pareja en accidente

La comunidad de motociclistas y la sociedad civil de Coahuila se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Marcos y Marcela Treviño, un matrimonio conocido en la región por su activa participación en grupos de motociclismo y quienes perdieron la vida, producto de un accidente en motocicleta el pasado viernes 10 de abril.

La noticia se dio a conocer inicialmente a través de la página del grupo de motociclistas “Menchacas RFG”, organización de la cual la pareja formaba parte activa, y posteriormente por sus amigos cercanos.

LEGADO DE ALEGRÍA

Desde que se difundió el deceso, las redes sociales se han inundado con cientos de mensajes que describen al matrimonio como una pareja alegre, solidaria y aventurera, recordada por los miles de kilómetros que recorrieron juntos por las carreteras.

Amigos y compañeros de ruta han expresado su dolor mediante emotivos tributos. Jorge Nájera, allegado a la pareja, manifestó su tristeza al dejar de verlos en el camino, asegurando que han dejado un “hueco en su corazón”.