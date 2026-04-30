¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana continúa la actividad, incluyendo los últimos días de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

Artes
/ 30 abril 2026
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Mayo está por iniciar con fuerza, con grandes eventos que puede disfrutar todo el público saltillense y que no te puedes perder por nada del mundo este fin de semana.

Carín León en Saltillo

El cantante se presentará este sábado 2 de mayo en el Estadio Olímpico —a un lado del Madero— para un show que promete bastante, como parte de su gira actual, y que iniciará en punto de las 22:00 horas.

El costo de los boletos oscila entre 900 pesos para la zona General, pasando por Gradas Sol con 1,200 pesos, hasta Sillas VIP de 3,700 pesos y otra modalidad de Sillas VIP en 4,900 pesos. Estos se pueden adquirir por medio de la plataforma Ticket to Go.

Coque Muñiz en concierto

El cantante también se presentará este fin de semana en Saltillo con un concierto que volverá a llenar de romance el Paraninfo del Ateneo Fuente, este domingo 3 de mayo en punto de las 21:00 horas.

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Los boletos ya se pueden conseguir por medio de Arema desde 650 hasta 1,250 pesos.

Il Tabarro vuelve a escena

La ópera de Puccini que la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentó como parte de su temporada 2025 se volverá a presentar este fin de semana en el Centro Cultural Casa Purcell con dos funciones.

El sábado 2 y domingo 3 de mayo esta trágica historia se presentará a las 19:00 horas, con todo el talento de la COSA, la dirección escénica de Jesús Cervantes y la dirección musical de Alejandro Reyes-Valdés.

Los boletos están disponibles en la plataforma Boletrix en 200 pesos o en taquilla el día de la función.

Infancia vista desde el arte

Este jueves también se inauguró la exposición “Farolitos luz”, una muestra colectiva de arte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles que reúne el trabajo de una docena de artistas plásticos de la localidad que exploran elementos de la infancia y las etapas que marcan este periodo en la vida.

El nombre es una expresión con la que Adrián Rodríguez García, icónico personaje saltillense, se refería a los niños.

Continúa la FILC

Este fin de semana y hasta el 3 de mayo también continúan las actividades en la Feria Internacional del Libro Arteaga, con la presencia de autores como Denise Despeyroux, Selva Almada, Eduardo Rabasa y muchos más, así como una jornada deportiva de futbol en los jardines de Ciudad Universitaria de la UAdeC a partir de las 13:00 horas el sábado 2.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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