$!¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

Mayo está por iniciar con fuerza, con grandes eventos que puede disfrutar todo el público saltillense y que no te puedes perder por nada del mundo este fin de semana. Carín León en Saltillo El cantante se presentará este sábado 2 de mayo en el Estadio Olímpico —a un lado del Madero— para un show que promete bastante, como parte de su gira actual, y que iniciará en punto de las 22:00 horas.

El costo de los boletos oscila entre 900 pesos para la zona General, pasando por Gradas Sol con 1,200 pesos, hasta Sillas VIP de 3,700 pesos y otra modalidad de Sillas VIP en 4,900 pesos. Estos se pueden adquirir por medio de la plataforma Ticket to Go. Coque Muñiz en concierto El cantante también se presentará este fin de semana en Saltillo con un concierto que volverá a llenar de romance el Paraninfo del Ateneo Fuente, este domingo 3 de mayo en punto de las 21:00 horas.

Los boletos ya se pueden conseguir por medio de Arema desde 650 hasta 1,250 pesos. Il Tabarro vuelve a escena La ópera de Puccini que la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentó como parte de su temporada 2025 se volverá a presentar este fin de semana en el Centro Cultural Casa Purcell con dos funciones.

El sábado 2 y domingo 3 de mayo esta trágica historia se presentará a las 19:00 horas, con todo el talento de la COSA, la dirección escénica de Jesús Cervantes y la dirección musical de Alejandro Reyes-Valdés. Los boletos están disponibles en la plataforma Boletrix en 200 pesos o en taquilla el día de la función. Infancia vista desde el arte Este jueves también se inauguró la exposición “Farolitos luz”, una muestra colectiva de arte en el Centro Cultural Vito Alessio Robles que reúne el trabajo de una docena de artistas plásticos de la localidad que exploran elementos de la infancia y las etapas que marcan este periodo en la vida. El nombre es una expresión con la que Adrián Rodríguez García, icónico personaje saltillense, se refería a los niños.