LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo

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    LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
    Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Unión Laguna derrotó 10-9 a Saltillo en el Estadio Francisco I. Madero, ganó la serie 2-1 y dejó a la Nave Verde con marca de 2-9, en el último lugar de la Zona Norte de la LMB

Los Saraperos de Saltillo volvieron a quedar cerca de una reacción importante, pero el pitcheo no pudo sostener la ventaja y los Algodoneros de Unión Laguna se llevaron una dramática victoria 10-9 en el Estadio Francisco I. Madero, para quedarse con la serie 2-1 y propinarle a la Nave Verde su cuarta serie consecutiva con derrota, dejando su récord en 2-9 y todavía en el fondo de la Zona Norte.

El encuentro inició cuesta arriba para Saltillo. Desde la primera entrada, Unión Laguna castigó a Manny Barreda con un rally de cinco carreras que encendió las alarmas en el Madero.

Edgar Robles abrió el ataque con doblete, Eguy Rosario siguió con sencillo y Mason Martin apareció con jonrón de tres carreras para poner el 3-0. Más tarde, Alfonso Rivas III y Albert Lara también se volaron la barda para ampliar la ventaja a 5-0.

$!Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna protagonizaron un juego de volteretas y alta tensión en el Estadio Francisco I. Madero.
Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna protagonizaron un juego de volteretas y alta tensión en el Estadio Francisco I. Madero. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La respuesta de Saraperos llegó de inmediato. En el cierre del primer capítulo, Ramón Ríos conectó sencillo y Oscar Colás disparó cuadrangular de dos carreras para acercar a la Nave Verde 5-2.

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$!La afición infantil vivió una jornada especial en el Madero, donde Saraperos combinó beisbol, convivencia y festejos por el Día del Niño.
La afición infantil vivió una jornada especial en el Madero, donde Saraperos combinó beisbol, convivencia y festejos por el Día del Niño. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Aunque parecía que el golpe inicial podía marcar el rumbo del partido, Saltillo encontró vida en la segunda entrada, donde armó una ofensiva que cambió por completo el ánimo del estadio.

Alex Mejía negoció base por bolas, Cole Roederer conectó doblete y Ramón Ríos se embasó en error que permitió una carrera más.

$!El bullpen de Saraperos tuvo una noche exigente ante una ofensiva lagunera que presionó hasta la recta final del juego.
El bullpen de Saraperos tuvo una noche exigente ante una ofensiva lagunera que presionó hasta la recta final del juego. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Luego, Thairo Estrada impulsó otra con rodado, Fernando Villegas produjo con sencillo y, con dos hombres en base, Chris Carter descargó jonrón de tres carreras por el jardín derecho para darle la vuelta al marcador 8-5. El batazo del cañonero puso de pie al Madero y convirtió el juego en una batalla de poder.

Saltillo todavía amplió la ventaja en la cuarta entrada. Ramón Ríos recibió pasaporte, avanzó con toque de sacrificio de Thairo Estrada y llegó al plato con imparable de Fernando Villegas, colocando el 9-5.

$!La Nave Verde volvió a mostrar poder ofensivo, pero el duelo ante Algodoneros se mantuvo abierto hasta las últimas entradas.
La Nave Verde volvió a mostrar poder ofensivo, pero el duelo ante Algodoneros se mantuvo abierto hasta las últimas entradas. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En ese momento, Saraperos parecía tener control del encuentro, pero la novena lagunera comenzó a recortar distancia con paciencia y oportunismo. En la quinta entrada, Emmanuel Rivera abrió con doblete y anotó con elevado de sacrificio de Albert Lara para el 9-6.

Dos innings después, Algodoneros volvió a dañar al relevo local: Alfonso Rivas III recibió base por bolas, Albert Lara pegó sencillo, ambos avanzaron con pasbol de Sandy León e Isan Díaz conectó cuadrangular de tres carreras por el jardín derecho para empatar 9-9.

$!Saraperos celebró el Día del Niño en el Estadio Francisco I. Madero con actividades especiales para sus pequeños aficionados.
Saraperos celebró el Día del Niño en el Estadio Francisco I. Madero con actividades especiales para sus pequeños aficionados. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La reacción visitante no se detuvo. En la octava alta, Edgar Robles y Eguy Rosario ligaron sencillos, Mason Martin se ponchó, pero Emmanuel Rivera respondió con imparable al jardín izquierdo para mandar al plato a Robles y poner arriba a Unión Laguna 10-9.

Kazuki Yabuta entró al relevo y logró limitar el daño con ponches a Alfonso Rivas III y Albert Lara, aunque Saraperos quedó obligado a venir de atrás en el cierre del encuentro.

$!Fernando Villegas encendió en varias ocasiones a la afición de Saraperos con sus tablazos.
Fernando Villegas encendió en varias ocasiones a la afición de Saraperos con sus tablazos. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El juego también estuvo marcado por el uso constante del bullpen.

Por Saraperos desfilaron Iván Izaguirre, Sergio García-Repper, Samuel Zazueta, Cameron Cotter, Deolis Guerra, Kazuki Yabuta y Miguel Vázquez, reflejo de una noche complicada para el pitcheo local. Por Algodoneros, Ricardo Sánchez salió temprano y después trabajaron Jesús Reyes, Nick Snyder y Lupe Chávez.

$!Chris Carter firmó uno de los batazos clave de la noche con jonrón de tres carreras para darle vida a Saltillo.
Chris Carter firmó uno de los batazos clave de la noche con jonrón de tres carreras para darle vida a Saltillo. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más allá del resultado, el partido volvió a exhibir dos caras de la Nave Verde: una ofensiva capaz de responder con poder, encabezada por los cuadrangulares de Oscar Colás y Chris Carter, pero también un cuerpo de lanzadores que sigue sufriendo para conservar ventajas en la parte media y final de los encuentros.

Con la derrota, Saraperos deja escapar una ventaja importante, pierde la serie 2-1 ante Algodoneros y cae a marca de 2-9, además de sufrir su cuarta serie consecutiva con descalabro.

$!Niñas y niños fueron protagonistas en la casa de la Nave Verde, como parte del evento especial que Saraperos organizó por el Día del Niño.
Niñas y niños fueron protagonistas en la casa de la Nave Verde, como parte del evento especial que Saraperos organizó por el Día del Niño. FOTOS: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Nave Verde tendrá poco margen para corregir, pues desde mañana, viernes 1 de mayo, iniciará serie ante Caliente de Durango en el Estadio Francisco I. Madero; el primer juego será a las 7:30 de la noche.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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