LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo volvieron a quedar cerca de una reacción importante, pero el pitcheo no pudo sostener la ventaja y los Algodoneros de Unión Laguna se llevaron una dramática victoria 10-9 en el Estadio Francisco I. Madero, para quedarse con la serie 2-1 y propinarle a la Nave Verde su cuarta serie consecutiva con derrota, dejando su récord en 2-9 y todavía en el fondo de la Zona Norte. El encuentro inició cuesta arriba para Saltillo. Desde la primera entrada, Unión Laguna castigó a Manny Barreda con un rally de cinco carreras que encendió las alarmas en el Madero. Edgar Robles abrió el ataque con doblete, Eguy Rosario siguió con sencillo y Mason Martin apareció con jonrón de tres carreras para poner el 3-0. Más tarde, Alfonso Rivas III y Albert Lara también se volaron la barda para ampliar la ventaja a 5-0.

La respuesta de Saraperos llegó de inmediato. En el cierre del primer capítulo, Ramón Ríos conectó sencillo y Oscar Colás disparó cuadrangular de dos carreras para acercar a la Nave Verde 5-2.

Aunque parecía que el golpe inicial podía marcar el rumbo del partido, Saltillo encontró vida en la segunda entrada, donde armó una ofensiva que cambió por completo el ánimo del estadio. Alex Mejía negoció base por bolas, Cole Roederer conectó doblete y Ramón Ríos se embasó en error que permitió una carrera más.

Luego, Thairo Estrada impulsó otra con rodado, Fernando Villegas produjo con sencillo y, con dos hombres en base, Chris Carter descargó jonrón de tres carreras por el jardín derecho para darle la vuelta al marcador 8-5. El batazo del cañonero puso de pie al Madero y convirtió el juego en una batalla de poder. Saltillo todavía amplió la ventaja en la cuarta entrada. Ramón Ríos recibió pasaporte, avanzó con toque de sacrificio de Thairo Estrada y llegó al plato con imparable de Fernando Villegas, colocando el 9-5.

En ese momento, Saraperos parecía tener control del encuentro, pero la novena lagunera comenzó a recortar distancia con paciencia y oportunismo. En la quinta entrada, Emmanuel Rivera abrió con doblete y anotó con elevado de sacrificio de Albert Lara para el 9-6. Dos innings después, Algodoneros volvió a dañar al relevo local: Alfonso Rivas III recibió base por bolas, Albert Lara pegó sencillo, ambos avanzaron con pasbol de Sandy León e Isan Díaz conectó cuadrangular de tres carreras por el jardín derecho para empatar 9-9.

La reacción visitante no se detuvo. En la octava alta, Edgar Robles y Eguy Rosario ligaron sencillos, Mason Martin se ponchó, pero Emmanuel Rivera respondió con imparable al jardín izquierdo para mandar al plato a Robles y poner arriba a Unión Laguna 10-9. Kazuki Yabuta entró al relevo y logró limitar el daño con ponches a Alfonso Rivas III y Albert Lara, aunque Saraperos quedó obligado a venir de atrás en el cierre del encuentro.

El juego también estuvo marcado por el uso constante del bullpen. Por Saraperos desfilaron Iván Izaguirre, Sergio García-Repper, Samuel Zazueta, Cameron Cotter, Deolis Guerra, Kazuki Yabuta y Miguel Vázquez, reflejo de una noche complicada para el pitcheo local. Por Algodoneros, Ricardo Sánchez salió temprano y después trabajaron Jesús Reyes, Nick Snyder y Lupe Chávez.

Más allá del resultado, el partido volvió a exhibir dos caras de la Nave Verde: una ofensiva capaz de responder con poder, encabezada por los cuadrangulares de Oscar Colás y Chris Carter, pero también un cuerpo de lanzadores que sigue sufriendo para conservar ventajas en la parte media y final de los encuentros. Con la derrota, Saraperos deja escapar una ventaja importante, pierde la serie 2-1 ante Algodoneros y cae a marca de 2-9, además de sufrir su cuarta serie consecutiva con descalabro.

La Nave Verde tendrá poco margen para corregir, pues desde mañana, viernes 1 de mayo, iniciará serie ante Caliente de Durango en el Estadio Francisco I. Madero; el primer juego será a las 7:30 de la noche.

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