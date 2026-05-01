POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina

I. QUIERE VOLVER El que no dudó en colocarse en el primer lugar de la lista pluri que su partido registró ante el IEC –¿para qué sirve ser el concesionario del changarro si no para esto?– fue el inefable José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval Rodríguez, quien, todo hace indicar, ya se cansó de operar desde las sombras. Todavía falta ver, es conveniente aclararlo, si la suerte le favorece, pues aunque el Partido Verde consiga mantener la curul que hoy tiene en el Congreso de Coahuila, podría ocurrir que en la asignación les toque una mujer y entonces ya no se le haría. No está mal, sin embargo, comenzar la apuesta con 50 por ciento de probabilidades de ganar. II. GANONES En el extremo opuesto de la ecuación, es decir, desde donde se rezará para que la fortuna no favorezca a Pepe Cuco, está Alejandro Martínez Álvarez, cuya esposa, Gloria Areli Flores, está en el lugar número uno de la lista femenil del Verde. Se trata, como lo hemos comentado aquí, de una de esas “familias felices” de la política comarcana que ha conquistado el sueño dorado de todos los que incursionan en el medio: encartarse en todas las barajas. ¿Cuál será su receta?

III. LISTAS QUE DICEN En relación con la lista de plurinominales del PRI, en los pasillos políticos llamó la atención la inclusión de perfiles que hoy ocupan posiciones estratégicas dentro del gabinete estatal, ya sea por su operación o por su influencia política. Ahí están nombres como Gabriel Elizondo, Diego Rodríguez Canales e incluso Fernando Gutiérrez, “El Guti”. Los observadores experimentados señalan que el dato no debe minimizarse, sobre todo porque, de acuerdo con las previsiones del resultado electoral, no tendrían posibilidad alguna de llegar al Congreso. Y entonces la pregunta obligada es: ¿para qué incluirlos? IV. OPERACIÓN Y SEÑALES Las respuestas no son pocas. Algunos consideran que se trata de una señal de respaldo político; otros hablan de cierto nerviosismo en distritos clave que obliga a reforzar la operación en territorio. Lo cierto es que estos perfiles no están ahí por casualidad: su presencia permite operar, sumar y apuntalar candidaturas de mayoría. Al final, en el partido que preside, dirige y manda Carlos Robles, la apuesta es ganar los 16 distritos. Y para eso, nos dicen, toda la estructura cuenta... esté o no en la boleta final.

V. INVERSIÓN EN SEGURIDAD En Monclova, el alcalde Carlos Villarreal arrancó la remodelación de la Comandancia de Seguridad Pública con una inversión superior a los 20 millones de pesos, como parte del plan Prendamos Monclova. La acción contempla no sólo infraestructura, sino también profesionalización del cuerpo de seguridad municipal, con la entrega de becas para que sus elementos concluyan la educación media superior. Nos dicen que el anuncio se recibió positivamente. Desde el sector empresarial reconocen el paso, señalando que durante al menos 15 años el rubro fue descuidado por distintas administraciones, sin importar el partido de origen. VI. BLINDAJE El alcance de estas acciones va más allá de lo municipal. Porque la seguridad en Monclova, se precisa, forma parte de una estrategia coordinada con alcaldes de la región Centro-Desierto, lo que le da mayor peso a este tipo de inversiones. El deterioro acumulado hacía necesaria una respuesta inmediata, y este tipo de proyectos apuntan en ese sentido. La relevancia no es menor: fortalecer la seguridad en un municipio impacta directamente en la estabilidad de toda la región y el Estado...

VII. CUIDADO Dice la voz popular que debe tenerse cuidado con lo que se desea, porque se te puede cumplir. Y cuando el morenismo pide a gritos que se presenten pruebas que den sustento a la acusación del Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha Moya y compañía, lo que puede recibir es una real catarata de evidencia con la cual se ha armado el caso. Porque, según los especialistas en el tema, a la Fiscalía estadounidense debió tomarle años investigar al sinaloense y en ese proceso, sin duda alguna, ha reunido sobradas evidencias que un Gran Jurado ya vio en Estados Unidos y por ello autorizó que se formulara la acusación ante un juez federal. VIII. DESCOBIJADA El punto fino, advierten los enterados, es que las pruebas demandadas acá por las huestes que aún encabeza Luisa María Alcalde no necesariamente llegarán en sobre cerrado y dentro de una valija diplomática, sino que podrían comenzar a circular en “las benditas redes sociales” como trascendidos, con lo cual el golpeteo en contra del país no hará sino crecer y ello podría tener consecuencias indeseables de todo tipo. Porque, de que hay pruebas, y muchas, no hay duda, se asegura.

IX. ¡HAGAN SUS APUESTAS! Por cierto que en el mercado de las apuestas, específicamente en la plataforma Polymarket, el caso de Rocha, que ha recibido apuestas desde febrero pasado, registró una modificación drástica en las últimas 48 horas, pasando de un 85 por ciento de probabilidades de que el sinaloense pueda concluir su mandato a 65 por ciento de probabilidades de que renuncie antes de que termine este año. ¿Y por qué es eso importante? Porque, como se sabe, se ha detectado que personas con acceso a información privilegiada, dentro de la administración de Donald Trump, han usado dicha información para ganar dinero. ¿Será que quienes están apostando contra Rocha saben algo?