Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila

En Coahuila, el cúmulo de trabajadores que por algún motivo buscan otro empleo ha ido en incremento, a la par del alza general de precios para insumos del hogar. De acuerdo con los datos reportados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2025, en Coahuila al menos 57 mil 388 trabajadores se reportaron en búsqueda de un segundo empleo. Según los datos, esta población en busca de un segundo empleo en la entidad incrementó en un 12 por ciento en comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando el INEGI reportó que 50 mil 876 personas buscaban una segunda ocupación.

En términos absolutos, este indicador plantea que de un año a otro existen hasta siete mil personas más que están en busca de otro empleo mientras ya cuentan con uno. Esta situación puede obedecer tanto a motivos relacionados con llevar más ingreso a casa, liquidación de deudas y ocupación de tiempo disponible, como a otras circunstancias, como el cambio de empleo por algún desajuste, irregularidad, necesidad, problema o también por la búsqueda de un mejor ingreso. Aunque solo es representativo, la ENOE señala que el lugar donde más laboran empleados que están en busca de otra vacante es en el sector terciario, que comprende restaurantes y el universo de servicios; el segundo donde más hay personas en esta situación es el secundario, que integra, por ejemplo, a la industria manufacturera; y finalmente el primario, que comprende al campo, en ese orden. Aunque el cúmulo puede parecer alto, los registros del INEGI dicen que los momentos en que más se ha reportado a personas en esta condición en los últimos años han sido en el tercer trimestre de 2020, tras el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando 62 mil 772 personas reportaron buscar un segundo empleo.

También otros momentos críticos han sido el primer trimestre de 2021, con 64 mil 859 personas, y el segundo trimestre de ese mismo año, con el nivel más alto de personas en esta condición: 81 mil 998. A la par de que la búsqueda de otro empleo ha incrementado en Coahuila, otro grupo poblacional que puede reflejar, por un lado, la lucha por incrementar el poder adquisitivo y, por otro, la ineficacia de los salarios para cubrir necesidades, es el de los trabajadores independientes, que también ha incrementado en la entidad. En ese sentido, los datos del INEGI indican que mientras 2024 cerró con 312 mil 175 personas trabajadoras independientes, en 2025 este indicador se reportó con 316 mil 709 personas; es decir, más de cuatro mil trabajadores independientes adicionales, que podrían tener esta actividad de forma alterna a otro empleo o dedicarse exclusivamente a ello.

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