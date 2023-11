Coahuila: ‘Convocatoria laboral para comunidad diverso genérica en INE son logros’, dice magistrade Baena

Le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Ociel Baena Saucedo, defendió este viernes una publicación que hizo en redes sociales desde la que informó que para el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió vacantes laborales para les persones de la diversidad sexual.

En entreviste con VANGUARDIA, le juriste detalló que durante el proceso electoral del año pasado junto con la diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano Luna gestionó acciones afirmativas en el INE. Consistían en una cuota del 20 por ciento de espacios, pero el INE determinó que no era posible.

”Impugnamos la determinación y a lo más que llegamos fue a una medida de nivelación consistente en un punto extra para personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Esto es un logro no es una concesión graciosa que en automático haya sido dada por el INE, la tuvimos que pelear”, dijo.

Le magistrade aseguró que el video está dirigido a la comunidad LGBTTIQ+ para mostrarles los logros obtenidos y sobre todo incentivar la participación ciudadana de esta población a participar.

“Se generó la polémica porque utilizó las joterías, los manierismos, esta expresión que nos caracteriza. No la estoy exagerando, no es grotesca”, aseveró Baena Saucedo, quien lamentó la crítica desde la heteronorma.

“Lamentablemente ha tenido reacciones porque no estamos acostumbrades a ver nuestras expresiones en espacios de toma de decisión, porque quienes no ocupan estos puntos extra viven una realidad de privilegio distinta a la que vive una mujer trans que cuando va a pedir trabajo, se lo niegan solamente por su apariencia”.

Respecto del punto extra, y los señalamientos de ventaja que se le ha impuesto, resaltó que este punto no garantiza el puesto, ni dispensa requisitos. Es el conocimiento y la experiencia el que califica, pero reconoció que se trata de un incentivo para la comunidad diverso genérica, para presentarse a solicitar la vacante desde la libre personalidad.

“Eso nos incentiva a la no represión, a no estarnos ocultando, a no tener que vestirme como no me identifico para lograr un cargo, al contrario, que nos mostremos cómo somos, que nos visibilicemos y que normalicemos nuestra presencia. “No queremos privilegios, queremos entrar en igualdad de circunstancias, pero lamentablemente no es posible”, indicó.

Ociel Baena contó solo dos cargos públicos ocupados por personas de la comunidad LBTTIQ+. Aseguró que debe haber más, pero que se ocupan desde la represión. “Es un hecho que existen personas, pero que no lo dicen por miedo, al qué dirán y por miedo a la discriminación”.

Por separado, la activista Karla Llamas coincidió con le magistrade en la importancia de la generación de espacios laborales para la comunidad diverso genérica. “La manera en la que se dirige el magistrade, indiscutiblemente es la manera en que permite el entendimiento de las poblaciones. Toda la ciudadanía sabe cómo las poblaciones de la diversidad sexual se llevan, se relacionan entre elles mismes”, dijo.

Aseguró que la publicación garantiza que llegue a todes les persones. Karla Llamas aplaudió la apertura laboral en espacios de servicio público por parte del INE, porque ello, dijo, facilita el acceso al empleo a la comunidad. También celebró que el trabajo sea remunerado.