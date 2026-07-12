Coahuila crea comisión para combatir el abigeato y la caza furtiva

De acuerdo con la información difundida por la UGRC, el Consejo Directivo designó a Marco Antonio Rodríguez Galaz como presidente de la nueva comisión, la cual tendrá la tarea de establecer canales permanentes de comunicación con asociaciones ganaderas, comunidades rurales y dependencias de seguridad.

Con el objetivo de fortalecer el combate al abigeato y la caza furtiva, la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) creó la Comisión de Seguridad, Abigeato y Caza Furtiva, que buscará coordinar acciones entre productores, ejidatarios y autoridades para prevenir estos delitos y dar seguimiento a las denuncias.

Según explicó Rodríguez Galaz, una de las primeras acciones será recorrer las asociaciones ganaderas del estado para nombrar enlaces locales e integrar a representantes de los ejidos. La intención es conformar grupos de trabajo por municipios y regiones que faciliten la coordinación y el seguimiento de los casos.

El dirigente señaló que la desorganización entre los productores ha dificultado el combate al robo de ganado, ya que, afirmó, en varios casos se trata de los mismos grupos delictivos que operan en distintas regiones del estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unión Ganadera, actualmente se registran alrededor de 30 robos de ganado por región y las denuncias involucran más de 140 animales. Entre los casos recientes mencionó el robo de 30 cabezas de ganado en el municipio de Ocampo, además de reportes de sustracción de bovinos y caballos en Castaños y Sacramento.

Asimismo, Rodríguez Galaz informó que buscarán fortalecer la coordinación con la Fiscalía General del Estado para agilizar las investigaciones y dar seguimiento a las denuncias presentadas por los productores.

Como parte de la estrategia, añadió, se impulsará la instalación de más cámaras de vigilancia en caminos rurales y accesos a ranchos. Según explicó, estos equipos también contribuirían a monitorear el traslado de animales y reforzar la vigilancia sanitaria del hato ganadero.