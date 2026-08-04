Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava

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    Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
    Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas. ESPECIAL

En el percance participaron tres vehículos, entre ellos una camioneta que remolcaba otra unidad

ALLENDE, COAH.- Un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende–Nava, dejó como saldo seis personas lesionadas, varias de ellas de gravedad, tras un choque frontal entre tres vehículos.

El percance ocurrió frente al rancho Perforación Los Vaqueros, donde una camioneta Nissan Titan con placas del estado de Zacatecas, que remolcaba una camioneta Nissan Frontier de modelo antiguo con placas de Indiana, ambas cargadas con artículos usados, impactó de frente contra una camioneta Ford roja con placas del estado de Texas.

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De acuerdo con Hugo Martín, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, el accidente movilizó a corporaciones de emergencia de los municipios de Morelos, Allende y Nava, las cuales trabajaron de manera coordinada para atender la contingencia.

Los seis lesionados recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados en distintas ambulancias al Hospital Regional de Allende para recibir atención médica especializada. El funcionario indicó que varias de las personas afectadas presentaban un estado de salud delicado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los lesionados ni el estado de salud específico de cada uno. En tanto, las instancias competentes mantienen las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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