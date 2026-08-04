Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava

El percance ocurrió frente al rancho Perforación Los Vaqueros, donde una camioneta Nissan Titan con placas del estado de Zacatecas, que remolcaba una camioneta Nissan Frontier de modelo antiguo con placas de Indiana, ambas cargadas con artículos usados, impactó de frente contra una camioneta Ford roja con placas del estado de Texas.

ALLENDE, COAH.- Un accidente automovilístico registrado la tarde de este lunes sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende–Nava, dejó como saldo seis personas lesionadas, varias de ellas de gravedad, tras un choque frontal entre tres vehículos.

De acuerdo con Hugo Martín, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, el accidente movilizó a corporaciones de emergencia de los municipios de Morelos, Allende y Nava, las cuales trabajaron de manera coordinada para atender la contingencia.

Los seis lesionados recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados en distintas ambulancias al Hospital Regional de Allende para recibir atención médica especializada. El funcionario indicó que varias de las personas afectadas presentaban un estado de salud delicado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los lesionados ni el estado de salud específico de cada uno. En tanto, las instancias competentes mantienen las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.