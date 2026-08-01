Intenta quitarse la vida y desata movilización, en Saltillo

El joven tenía un cinturón atado al cuello, con el que presuntamente intentó ahorcarse, aunque hasta el momento se desconocen los motivos.

En el lugar fue valorado Juan N., de 26 años, quien se encontraba recostado sobre un sillón de madera.

El reporte, recibido alrededor de las 21:30 horas, provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y de paramédicos de la Cruz Roja.

Un joven, presuntamente bajo los efectos del alcohol, movilizó a cuerpos de emergencia la noche de este viernes luego de que presuntamente intentó quitarse la vida al interior de su domicilio.

De acuerdo con la versión de sus amigos, durante la noche se reunieron para consumir bebidas alcohólicas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ocotillo y Mezquite, en la colonia Loma Linda.

En un momento de la reunión, Juan les comentó que iría al baño; sin embargo, al notar que no regresaba, comenzaron a buscarlo. Al revisar la vivienda observaron que una de las recámaras estaba cerrada con llave, por lo que decidieron ingresar por la fuerza.

Al entrar encontraron al joven inconsciente sobre la cama y con un cinturón alrededor del cuello, por lo que de inmediato se lo retiraron y lo trasladaron al exterior de la vivienda para intentar reanimarlo.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el joven ya se encontraba consciente; sin embargo, se negó a recibir atención prehospitalaria y pidió tanto a los paramédicos como a las autoridades que se retiraran del lugar.

Ante esta situación, el personal de emergencia orientó a los familiares y amigos para que lo trasladaran por sus propios medios a un hospital a fin de recibir atención médica y psicológica.

Finalmente, sus acompañantes señalaron que buscarían llevarlo a un centro especializado para que recibiera la atención correspondiente.