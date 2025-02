Coahuila: dobletean aspirantes registro en elección judicial... y podrían quedar fuera de comicios

De cara a la elección de junio, aspirantes de Coahuila se registraron para contender tanto por un cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF), como por otro del Poder Judicial local (PJECZ), lo que podría poner en riesgo su participación en los comicios al vulnerar las bases de la convocatoria local y la propia Constitución federal.

Las bases de la convocatoria local exigen “Declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de registro y participación como aspirante de un solo cargo de elección judicial”, en tanto la Constitución estipula que “las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo”.

Pese a ello, de acuerdo con una revisión hecha por VANGUARDIA, algunos interesados aparecen inscritos para un cargo en el circuito estatal del PJF, y también para uno de los 106 cargos del PJECZ que estarán en disputa.

Lo anterior implica que, en sus registros para la elección local, aspirantes mintieron, pues primero se registraron para los comicios federales -cuyo plazo de registro fue del 4 al 24 de noviembre de 2024- y después, al hacerlo en el local -con plazo de inscripción del 8 al 14 de enero de 2025-, declararon aspirar a un sólo cargo.

Es decir, más de un mes después, al registrarse en Coahuila, manifestaron “bajo protesta de decir verdad que, ante otro Poder, no he realizado mi inscripción por un cargo distinto al especificado. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no estoy participando en forma simultánea para aspirar a un cargo judicial federal”, señala el formulario que llenaron.

Entre quienes están en esa situación aparece Carlos Estrada Flores, ex secretario del Ayuntamiento de Saltillo, quien aspira a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia local y a nivel federal se inscribió para buscar ser magistrado del Tribunal Colegiado del 8° Circuito en materias administrativa y civil.

Dulce María Fuentes, actual titular del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), busca en lo local una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial y, en lo federal, se registró por una magistratura del Tribunal Colegiado del 8° Circuito en materias administrativa y civil, igual que Estrada.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio web del Comité de Evaluación del PJF, se le declaró no elegible por incumplir con la Base Cuarta, párrafo primero, fracción II, numerales 4, 5 y 9 de la Convocatoria del Comité del PJF, que establece la documentación para el registro al cargo elegido.

Por su parte, el abogado Luis Alberto Cázares se inscribió a nivel local por una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, y a nivel federal por una magistratura del Tribunal Colegiado del 8° Circuito en materias civil y de trabajo.

Por otro lado, está el caso de Nuvia Aguillón, quien aspira en lo federal a una magistratura del Tribunal Colegiado del 8° Circuito en materias penal y de trabajo, y a nivel local no se confirmó su registro, pero al ser jueza en materia penal en funciones, podría tener pase directo.

Aunque las listas iniciales de aspirantes se han ido depurando debido a los procesos de elegibilidad, idoneidad y más recientemente de insaculación, algunos de los nombres han seguido avanzando para aparecer en la boleta.

Por ejemplo, en los casos de Carlos Alberto Estrada, Dulce Fuentes y Luis Alberto Cázares, a nivel local se les calificó con puntuaciones por encima de los 100 puntos de idoneidad, cuya máxima es de 200.

El próximo 12 de febrero, los tres poderes del estado, con la información concentrada, acudirán ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para presentar las listas de las personas que finalmente aparecerían en la boleta.