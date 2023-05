Coahuila: ‘Él nació para ser maestro, enseñaba fuera del aula’; Rubén Gámez Valero dejó enseñanzas para la eternidad

En ese sentido, Horacio Ariel contó cómo una vez, cómo Doña Tere, la empleada doméstica que laboraba en su casa un día se ofreció a tenderle la cama para que bajara a desayunar con el resto de la familia. “Mi papá vio eso entonces, nomás como dijo mi hermano, él no te gritaba, él nomás me dijo ‘última vez que veo que doña Tere te tiende la cama’ y no me lo tuvo que volver a decir otra vez. Me marcó mucho y ahora lo agradezco”.