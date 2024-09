Coahuila en paz, pero en alerta por los enfrentamientos en Sinaloa: Pimentel González

TORREÓN, COAH.- Los servicios de inteligencia del Gobierno del Estado —corporaciones tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública— permanecen atentos para detectar cualquier repercusión que se pudiera registrar en Coahuila debido a los enfrentamientos que se están suscitando en el Estado de Sinaloa.

El secretario de Gobierno en la entidad, Óscar Pimentel González, dijo que el primer reto es mantener la seguridad pública, un tema que permanentemente obliga a estar coordinados tanto con el Ejército Mexicano como con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, apuntó.

Coahuila ha iniciado una nueva ruta de coordinación con Nuevo León y Tamaulipas para crear un ámbito de seguridad a nivel regional en el noreste de México, y ahora lo mismo se está haciendo con Durango y Zacatecas.

Por otra parte, se mantiene comunicación permanente con las diferentes zonas militares que son importantes para Coahuila.

Asimismo, la vigilancia permanece en la brecha del gas, en el norte del Estado, donde se han registrado algunas incursiones provenientes de Tamaulipas y Nuevo León. Se vigila especialmente la zona serrana colindante con Nuevo León, en el municipio de Arteaga, donde se han detectado movimientos de la delincuencia organizada.

“Coahuila goza de un clima de paz y de seguridad, pero no estamos exentos de que podamos tener filtraciones de la delincuencia organizada. El que sea un Estado seguro no quiere decir que no suceda nada; es responder con efectividad y oportunidad, y es lo que estamos haciendo”, señaló.

INVERSIONES PARA APROVECHAR REACOMODO DE LA ECONOMÍA GLOBAL

En otros temas, Pimentel González dijo que el gobernador Manolo Jiménez ha realizado nuevas inversiones para atraer proyectos que generen empleos y que permitan aprovechar realmente las oportunidades del nearshoring y el reacomodo de la economía global.

Se está dando continuidad a los programas Mejora Coahuila, como un instrumento de apoyo a la asistencia social, para elevar la calidad de vida de las familias más pobres y, de esa manera, resolver la desigualdad.

La estrategia de impulso educativo contiene 10 ejes importantes que permitirán dar un nuevo rostro a la educación de Coahuila, a la altura de los nuevos retos.

Las reuniones del secretario de Gobierno con los alcaldes electos tienen el objetivo de emparejar los programas y, de esa manera, optimizar los recursos.