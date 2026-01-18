Coahuila encabeza robos a trenes en México, pese a la caída nacional de asaltos ferroviarios

Coahuila
18 enero 2026
    Tramos ferroviarios en Coahuila concentran el mayor número de robos a trenes en el país durante 2025, pese a la reducción nacional de este delito, de acuerdo con cifras oficiales del sistema ferroviario. FOTO: ARCHIVO

La delincuencia continúa recurriendo a tácticas de sabotaje, descarrilamientos y bloqueos para saquear carga ferroviaria, principalmente mercancías industriales

En Coahuila, uno de los principales corredores ferroviarios del país, los robos a trenes siguen siendo una problemática relevante a pesar de la tendencia nacional a la baja. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 esta entidad concentró el mayor número de asaltos al sistema ferroviario, con 388 eventos registrados hasta el cierre de octubre, superando a estados como Aguascalientes, Sonora, Sinaloa y Guanajuato.

A nivel nacional, los robos a trenes han disminuido de forma progresiva en los últimos tres años. Mientras que en 2023 se contabilizaron 10 mil 125 incidentes y en 2024 la cifra cerró en seis mil 941, para octubre de 2025 el registro fue de tres mil robos, lo que confirma una reducción significativa, aunque insuficiente para erradicar esta práctica delictiva.

La mayoría de los asaltos documentados en 2025 estuvieron dirigidos al saqueo de carga transportada por los trenes, seguida del robo de material rodante y, en menor proporción, combustible. Las autoridades reconocen que, pese a la diversificación de actividades del crimen organizado, el robo ferroviario continúa siendo una fuente de ingresos ilícitos en distintas regiones del país.

Los delitos se concentraron en 24 de las 32 entidades federativas, con especial incidencia en estados atravesados por rutas estratégicas para el transporte industrial y comercial. Además de Coahuila, destacan Aguascalientes (332 robos), Sonora (310), Sinaloa (292) y Guanajuato (284), así como Zacatecas, Jalisco y Durango, donde las cifras también se mantienen elevadas.

