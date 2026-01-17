Avalan para Ramos Arizpe planta de autoconsumo eléctrico de Minsa, de Alatagracia Gómez

Ramos Arizpe, Coahuila, fue incluido dentro de los nuevos permisos federales de autoconsumo eléctrico otorgados a la empresa harinera Minsa para la construcción de plantas de cogeneración a gas natural, en una decisión que marca un cambio relevante en la política energética federal respecto a la postura restrictiva que prevaleció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La autorización fue emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que asumió las atribuciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) tras la reforma a los órganos autónomos y que actualmente depende de la Secretaría de Energía (Sener).

La empresa es propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, quien actualmente se desempeña como presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), órgano consultivo creado por la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañar la estrategia de atracción de inversiones y reconfiguración de cadenas productivas.

De acuerdo con los resolutivos oficiales, los permisos concedidos a Minsa contemplan la construcción y operación de centrales eléctricas en cuatro puntos estratégicos del país: Jáltipan, Veracruz; Ahome, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco, y Ramos Arizpe, Coahuila, todas bajo la figura de generación eléctrica para autoconsumo.

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA EN RAMOS ARIZPE

En el caso específico de Ramos Arizpe, el proyecto fue ingresado formalmente el 9 de septiembre de 2025 ante la CNE, una vez que la CRE dejó de operar, como parte del paquete de solicitudes presentadas por la empresa para fortalecer su infraestructura energética en distintas regiones industriales.

La central proyectada en el municipio coahuilense iniciará operaciones el 31 de enero de 2026, misma fecha prevista para las plantas autorizadas en Ahome y Jáltipan, lo que coloca a Ramos Arizpe dentro de la primera fase de arranque de estos proyectos energéticos a nivel nacional.

Cada uno de los permisos otorgados tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de diciembre de 2025, lo que permitirá a la empresa generar su propia energía eléctrica hasta mediados de la década de 2040, exclusivamente para abastecer sus procesos productivos.

La información técnica entregada a la autoridad reguladora establece que la planta de Ramos Arizpe contará con dos microturbinas de 0.8 megawatts cada una, con una capacidad total de hasta 1.6 megawatts y una producción anual estimada de 14.02 gigawatts-hora.

El proyecto contempla un consumo anual aproximado de 3.7 millones de metros cúbicos de gas natural. Los gases de escape generados durante el proceso alcanzarán una temperatura de 290 grados centígrados y un flujo de 10.6 kilogramos por segundo, los cuales serán reutilizados en cuatro hornos de secado de maíz, como parte del esquema de cogeneración.

Minsa es el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizado en México y cuenta con seis plantas en territorio nacional, además de dos más en Estados Unidos, lo que la convierte en un actor relevante dentro del sector agroindustrial.