Coahuila, entre los cinco estados más afectados por desabasto de medicamentos en 2025

Coahuila figuró durante 2025 entre los cinco estados del país con mayor nivel de desabasto de medicamentos, al registrar un índice promedio mensual de 130 piezas faltantes, de acuerdo con datos de seguimiento al suministro de insumos médicos en las entidades federativas.

El listado de los estados más afectados lo encabezan Colima y Michoacán, ambos con un índice de 163; seguidos de Sonora, con 134; Baja California Sur, con 132; y Coahuila, con 130 piezas de desabasto por mes, mismo que se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional, reflejando una problemática persistente en el acceso oportuno a tratamientos médicos.

Este escenario se presenta en un contexto en el que el Gobierno federal prepara la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2027-2028, la cual se perfila como la más ambiciosa en la historia del sector salud en México. El proceso contempla 3 mil 831 claves y un volumen de 5 mil 964 millones de piezas, cifras que superan ampliamente las adquisiciones realizadas en años anteriores.

No obstante, especialistas del sector farmacéutico han advertido que la magnitud de esta compra podría convertirse en un factor de riesgo si no se cuenta con la capacidad operativa suficiente para su ejecución. En particular, señalan que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), principal ejecutor del proceso, enfrenta retos significativos en materia de logística, distribución y administración del presupuesto.

A pesar de los riesgos señalados, uno de los factores que podría jugar a favor del nuevo esquema es el adelanto en los tiempos de licitación. A diferencia de procesos anteriores, la licitación de medicamentos está prevista entre mayo y junio del presente año, lo que permitiría una mejor planeación y coordinación, siempre y cuando se respeten los plazos hasta la entrega final de los insumos.

Especialistas coinciden en que el éxito del proceso dependerá no sólo del volumen adquirido, sino de la eficiencia en la distribución, particularmente en estados como Coahuila, donde el desabasto ha sido recurrente y ha impactado directamente en la atención a pacientes del sistema público de salud.

(Con información de El Financiero)