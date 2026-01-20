Coahuila, entre los cinco estados con mayor aprobación a Sheinbaum, revela Mitofsky

Coahuila figura entre los cinco estados del país con mayor nivel de aprobación hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al registrar un respaldo del 78 por ciento, según los resultados de la Encuesta Nacional México realizada por la casa encuestadora Mitofsky para El Economista, correspondiente al cierre de 2025.

El estudio señala que la aprobación presidencial a nivel nacional se mantuvo prácticamente estable entre noviembre y diciembre del año pasado, al pasar de 70.1 a 69.5 por ciento, lo que refleja un cierre de año sin variaciones significativas en la percepción ciudadana hacia la titular del Ejecutivo federal.

En el desglose por entidades federativas, Hidalgo encabeza la lista con el mayor nivel de aprobación, al alcanzar el 84 por ciento, seguido de Durango, con 82 por ciento; Tamaulipas, con 81; Guerrero, con 79; así como Chiapas y Coahuila, ambos con 78 por ciento, consolidándose estas entidades como los principales bastiones de respaldo a la presidenta.

En contraste, los niveles más bajos de aprobación se registraron en Chihuahua, con 61 por ciento; Zacatecas, con 59; y Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, donde el respaldo se ubicó en 58 por ciento en cada uno de estos estados.

La encuesta también identificó las principales preocupaciones de la población al cierre de 2025. La seguridad pública se mantiene como el tema prioritario para la ciudadanía, al concentrar el 55.9 por ciento de las menciones. En segundo lugar se ubicó la economía, con 17.3 por ciento, seguida de otros temas diversos, con 12.9, y la salud, con 10.2 por ciento, lo que marca los ejes centrales del interés social.

En cuanto a la percepción sobre la seguridad, el 47.7 por ciento de las personas encuestadas consideró que la situación ha mejorado en el país, mientras que el 37.2 por ciento opinó que ha empeorado y el 14 por ciento señaló que permanece sin cambios.

Respecto al panorama económico, el 43.3 por ciento de los participantes percibió una mejora en la situación económica nacional, el 30.7 por ciento consideró que se mantiene igual y el 24.6 por ciento expresó que ha habido un deterioro, reflejando una opinión dividida, pero con una ligera tendencia positiva.

Los resultados colocan a Coahuila como una de las entidades con mayor afinidad hacia la presidenta, en un contexto nacional marcado por la preocupación en materia de seguridad y el seguimiento cercano al desempeño económico del país.