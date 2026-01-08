Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales

Coahuila se encuentra entre las entidades donde se ha documentado un aumento en la detención de ciudadanos estadounidenses por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en un fenómeno que ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años y que refleja la complejidad del combate a los delitos federales, particularmente en regiones con alta dinámica fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen García Harfuch y Manolo Jiménez operativos en La Laguna

De acuerdo con registros oficiales que abarcan de 2012 a febrero de 2025, un total de 3,526 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por fuerzas federales mexicanas, con un dato relevante: más del 80 por ciento de los casos se concentraron a partir de 2018, lo que evidencia una tendencia al alza en el último sexenio y el actual periodo de transición política.

La información, difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de solicitudes de transparencia, señala que estas detenciones se han presentado en 24 entidades del país, siendo los estados fronterizos los que concentran la mayor incidencia, en concordancia con las rutas del tráfico de armas y otras actividades ilícitas de carácter transnacional.

En este contexto, Baja California encabeza la lista con 946 detenciones, seguida de Tamaulipas con 645 y Sonora con 621; en conjunto, estas tres entidades representan 63 por ciento del total de estadounidenses aprehendidos en territorio nacional durante el periodo analizado.

Otras entidades con registros significativos son Quintana Roo (461), Baja California Sur (424) y Chihuahua (220). En el caso de Coahuila, los datos oficiales reportan 110 detenciones, mientras que Nuevo León suma 25 casos. El resto de las aprehensiones se distribuye en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Ciudad de México y Yucatán, con cifras menores.

Por año, 2024 se colocó como el periodo con más detenciones, al registrar 969 casos, lo que equivale a un promedio de casi dos aprehensiones diarias. Este número representa un incremento de 141 por ciento en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 402 detenciones, en un contexto marcado por el proceso electoral en Estados Unidos y la transición presidencial en México.

La Sedena ha precisado que las detenciones efectuadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se realizan bajo el principio de flagrancia delictiva, principalmente en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en operativos enfocados a la reducción de los índices de violencia en distintas regiones del país.

Conforme al marco legal, las personas detenidas son puestas de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, en apego al artículo 16 constitucional y al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, instancia que determina, tras la investigación, los delitos que correspondan a cada caso.

Si bien no existe información pública que detalle el desenlace jurídico de cada detención, datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social indican que, al 30 de junio de 2025, había 1,132 ciudadanos estadounidenses en cárceles mexicanas. Entre los Centros Federales de Readaptación Social destacan el Cefereso No. 18 CPS Coahuila, con 35 internos, lo que coloca nuevamente a la entidad en el mapa de este fenómeno ligado al tráfico ilegal de armas y a la delincuencia organizada transnacional.