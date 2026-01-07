Fortalecen García Harfuch y Manolo Jiménez operativos en La Laguna
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Secretario de Seguridad federal se reúne con autoridades estatales para apuntalar estrategia contra extorsión
TORREÓN.– Con el objetivo de reforzar los operativos de seguridad en la región Laguna, particularmente en el combate al delito de extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvieron una reunión privada con empresarios de la región.
El encuentro se realizó en Torreón y contó con la participación de integrantes de los equipos de seguridad federal y estatal, así como representantes del sector empresarial, con quienes se revisaron los resultados obtenidos durante 2025 y las estrategias que se mantendrán y fortalecerán a lo largo de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad
El gobernador Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, y subrayó que los operativos conjuntos continuarán de manera permanente para blindar la entidad.
Durante la reunión se resaltó que la detención de Edgar N., alias “El Limones”, realizada a finales de 2025, representó un golpe relevante contra la extorsión en la región Laguna. Las autoridades coincidieron en que se mantiene una política de cero tolerancia frente a este delito, en concordancia con la nueva estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y operada a través de la Secretaría de Seguridad federal.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Asimismo, se reconocieron los indicadores positivos que presenta Coahuila en materia de seguridad, los cuales, señalaron, son resultado de la voluntad política y la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.
El secretario Omar García Harfuch reconoció los resultados alcanzados por la entidad durante 2025 y el llamado “modelo Coahuila”, mientras que el gobernador agradeció el respaldo del Gobierno federal y de la presidenta de la República para fortalecer las acciones de seguridad en el estado.
TE PUEDE INTERESAR: Presentan Plan Integral de Seguridad para Corredores en Saltillo
En la reunión participaron empresarios de la región Laguna, representantes de diversas cámaras empresariales, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares; el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán, y el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez.