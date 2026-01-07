Fortalecen García Harfuch y Manolo Jiménez operativos en La Laguna

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Fortalecen García Harfuch y Manolo Jiménez operativos en La Laguna
    El gobernador Manolo Jiménez se reunió con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en Torreón. Foto: Especial

Secretario de Seguridad federal se reúne con autoridades estatales para apuntalar estrategia contra extorsión

TORREÓN.– Con el objetivo de reforzar los operativos de seguridad en la región Laguna, particularmente en el combate al delito de extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvieron una reunión privada con empresarios de la región.

El encuentro se realizó en Torreón y contó con la participación de integrantes de los equipos de seguridad federal y estatal, así como representantes del sector empresarial, con quienes se revisaron los resultados obtenidos durante 2025 y las estrategias que se mantendrán y fortalecerán a lo largo de 2026.

El gobernador Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, y subrayó que los operativos conjuntos continuarán de manera permanente para blindar la entidad.

$!Además de las autoridades también acudieron empresarios de La Laguna.
Además de las autoridades también acudieron empresarios de La Laguna. Foto: Especial

Durante la reunión se resaltó que la detención de Edgar N., alias “El Limones”, realizada a finales de 2025, representó un golpe relevante contra la extorsión en la región Laguna. Las autoridades coincidieron en que se mantiene una política de cero tolerancia frente a este delito, en concordancia con la nueva estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y operada a través de la Secretaría de Seguridad federal.

Asimismo, se reconocieron los indicadores positivos que presenta Coahuila en materia de seguridad, los cuales, señalaron, son resultado de la voluntad política y la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

El secretario Omar García Harfuch reconoció los resultados alcanzados por la entidad durante 2025 y el llamado “modelo Coahuila”, mientras que el gobernador agradeció el respaldo del Gobierno federal y de la presidenta de la República para fortalecer las acciones de seguridad en el estado.

En la reunión participaron empresarios de la región Laguna, representantes de diversas cámaras empresariales, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares; el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán, y el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

Temas


Extorsiones
Justicia
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Omar García Harfuch

