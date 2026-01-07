Fortalecen García Harfuch y Manolo Jiménez operativos en La Laguna

TORREÓN.– Con el objetivo de reforzar los operativos de seguridad en la región Laguna, particularmente en el combate al delito de extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvieron una reunión privada con empresarios de la región.

El encuentro se realizó en Torreón y contó con la participación de integrantes de los equipos de seguridad federal y estatal, así como representantes del sector empresarial, con quienes se revisaron los resultados obtenidos durante 2025 y las estrategias que se mantendrán y fortalecerán a lo largo de 2026.

El gobernador Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, y subrayó que los operativos conjuntos continuarán de manera permanente para blindar la entidad.