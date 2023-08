Coahuila: familiares de personas desaparecidas recuerdan tarea pendiente al Poder Judicial local

Gozan de muy buenos salarios y no ejecutan el trabajo asignado, se la pasan en labores de oficina, no tienen contacto con las familias víctimas y no buscan generar condiciones para construir un país en paz y con justicia , reclamó la señora Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.

“ La justicia no existe en México, tenemos que ver la manera de construirla ”, señaló, al indicar que demandan acceso a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. “ ¿Qué pasó con los nuestros? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Y dónde están? En Coahuila hay cerca de 6 mil personas desaparecidas, según la Fiscalía de desaparecidos, creemos que existen más, siempre existe una cifra negra ”.

Ese registro inició desde el 2006. Diana Iris García refirió que es un manejo de cifras maquiavélico, no se sabe exactamente cuántas personas han sido recuperadas, pero en los últimos casos de personas desaparecidas, las autoridades se han movilizado más rápido para encontrarlas.

“Cada desaparición nueva nos duele, porque significa que no nos han escuchado, que no se ha hecho lo que hemos exigido, que es coordinación y búsqueda inmediata. El Estado mexicano y el Estado de Coahuila no le conviene que haya desapariciones forzadas porque es un delito de lesa humanidad, por eso lo tipifican como homicidio doloso para que no tengan en su lista que hubo desaparición forzada”, concluyó.