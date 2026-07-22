Coahuila habilita módulos psiquiátricos en penales para internos con trastornos mentales

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    Coahuila habilita módulos psiquiátricos en penales para internos con trastornos mentales
    El Poder Judicial de Coahuila trasladó a los primeros cinco internos con trastornos mentales a módulos psiquiátricos habilitados en centros penitenciarios. ARCHIVO

Primer grupo de cinco pacientes fue trasladado desde el Cesame para recibir tratamiento especializado bajo custodia

El Poder Judicial del Estado de Coahuila puso en marcha un programa especializado de atención en salud mental dentro del sistema penitenciario estatal, con el objetivo de garantizar tratamiento psiquiátrico a personas privadas de la libertad y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de atención del Centro de Salud Mental (Cesame) de Saltillo.

La estrategia se desarrolla en coordinación con las secretarías de Salud y de Seguridad Pública, y permitió el traslado de los primeros cinco internos que permanecían hospitalizados en el Cesame hacia áreas especializadas habilitadas en centros penitenciarios de la entidad.

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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, explicó que el nuevo esquema busca asegurar la continuidad del tratamiento médico de personas sujetas a proceso penal o que cumplen una sentencia y presentan trastornos psiquiátricos, en instalaciones adecuadas y separadas del resto de la población penitenciaria.

”Ahora pueden tener el mismo tratamiento en un reclusorio”, señaló.

ATENCIÓN MÉDICA BAJO SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA

Mery Ayup indicó que actualmente existen alrededor de 40 personas en Coahuila con condiciones de salud mental similares que podrían incorporarse de manera gradual a este modelo de atención, conforme a la valoración de especialistas y las resoluciones judiciales correspondientes.

Explicó que el programa está dirigido a internos involucrados en procesos por delitos de alto impacto cuya condición clínica está relacionada con trastornos mentales previos o con afectaciones derivadas del consumo de sustancias como cristal y fentanilo.

Subrayó que los internos permanecerán bajo tratamiento farmacológico permanente y supervisión de especialistas en psiquiatría forense dentro de módulos especialmente acondicionados en los centros penitenciarios, con protocolos que garanticen tanto la atención médica como la seguridad.

Las autoridades señalaron que este modelo permitirá optimizar la disponibilidad de camas en el Cesame para atender a pacientes de la población general que requieren hospitalización psiquiátrica, sin interrumpir la atención de las personas privadas de la libertad con este tipo de padecimientos.

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