Coahuila: Inauguran Punto Violeta en Universidad Politécnica de Ramos Arizpe; suman 625 en el estado

El Gobierno de Coahuila inauguró un nuevo Punto Violeta, ahora en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), con el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Ya suman 625 puntos distribuidos en todo el estado.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, presidió el evento de inauguración del nuevo punto, que es parte de la estrategia de la Secretaría de las Mujeres para generar entornos seguros dentro de instituciones educativas.

La titular de esa dependencia, Mayra Valdés González, señaló que los puntos violeta son una red de apoyo, escucha y orientación para mujeres que están en situación de riesgo, pero también son espacios de sensibilización social.

Rodríguez López, por su parte, dijo que la suma de esfuerzos coloca la dignidad y los derechos de las mujeres en el centro, con políticas con sentido humano y cercanía social.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que la coordinación entre instituciones fortalece la prevención y facilita la atención inmediata a víctimas, acercando la justicia a los espacios donde las mujeres desarrollan su vida cotidiana.

El Punto Violeta instalado en la UPRA permitirá que mujeres, adolescentes y niñas encuentren un espacio de resguardo y canalización hacia atención integral mediante protocolos especializados.

Actualmente, Coahuila cuenta con 625 Puntos Violeta distribuidos en todo el estado, y su expansión en instituciones educativas forma parte de un convenio interinstitucional que contempla la implementación del programa en universidades y centros de educación media superior.