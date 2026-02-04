Congreso de Coahuila llama a municipios a resguardar animales en contingencias climáticas y reforzar esterilización

El Congreso de Coahuila hizo un llamado a los 38 municipios del estado para que implementen acciones de protección a los animales en situación de calle, principalmente durante contingencias climáticas, orientadas a reducir la mortalidad de los seres sintientes, prevenir problemas de salud pública y fomentar una cultura de empatía, responsabilidad y respeto a sus derechos.

El exhorto fue impulsado por la diputada Edna Dávalos, quien señaló la necesidad de habilitar refugios temporales para perros y gatos durante frentes fríos, heladas, lluvias intensas y olas de calor que afectan a los animales que no cuentan con un hogar y elevan los riesgos de enfermedad y mortalidad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 citados por la legisladora, en Coahuila existen más de tres millones de perros, de los cuales únicamente alrededor de un millón tiene hogar, lo que implica que dos terceras partes de la población canina vive en situación de calle.

En municipios como Saltillo se estima una población cercana a los 250 mil perros abandonados. A ello se suma una población superior al millón de gatos en el estado, con cerca de 300 mil en condiciones similares.

“La exposición prolongada a estas condiciones incrementa de forma considerable los riesgos de enfermedades, lesiones, deshidratación, hipotermia y mortalidad, generando además impactos indirectos en materia de salubridad, control sanitario y orden público”, señaló.

La legisladora subrayó que la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes del Estado de Coahuila establece que los ayuntamientos deberán establecer albergues temporales y permanentes. Para ello, señaló que podrían ser aprovechados los espacios públicos existentes, como centros comunitarios, parques con áreas cerradas y corralones municipales, para brindar resguardo temporal y condiciones mínimas de bienestar a los animales.

Además, propuso que en coordinación con los Centros de Control Animal, los municipios establezcan convenios de colaboración con médicos veterinarios y clínicas locales para brindar atención básica y valoración de salud a la mayor población posible, ya sea a bajo costo o como parte de esquemas de servicio social, garantizando condiciones sanitarias adecuadas sin generar una carga económica significativa para los ayuntamientos.

Por su parte, el diputado Jorge Valdés señaló que buscarán que estas medidas se conviertan en una obligación para los municipios y consideró que deben ir acompañadas de una campaña permanente y bien dirigida de esterilización, con el objetivo de evitar que la población de animales en situación de calle continúe creciendo sin control.