Coahuila: lanzan convocatoria para elegir a la Reina de Sabinas 2026

Durante un acto realizado en la Sala de Cabildo, también se dio a conocer la integración del Comité de Reinado Sabinas 2026, responsable de la organización del certamen.

SABINAS, COAH.– El Ayuntamiento de Sabinas presentó de manera oficial la convocatoria para el certamen Reina de Sabinas 2026, una de las tradiciones más representativas del municipio y antesala de las Fiestas Grandes de Septiembre, en las que será coronada la nueva soberana.

Las integrantes del comité señalaron que esta edición contará con el respaldo del alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren y de la administración municipal, con el objetivo de garantizar un concurso transparente y de calidad para las familias sabinenses.

La presidenta del comité, Victoria Rodríguez Ramos, explicó que el certamen busca elegir a una joven que represente con dignidad, liderazgo, carisma y compromiso social a Sabinas durante un año, desempeñándose como imagen del municipio en eventos cívicos, culturales, turísticos y de beneficio comunitario.

La convocatoria está dirigida a jóvenes originarias y residentes de Sabinas de entre 16 y 24 años de edad. El periodo de registro permanecerá abierto del 7 al 24 de julio y las interesadas deberán realizar su inscripción en las oficinas de Fomento Económico y Turismo.

Como parte de las novedades de esta edición, el comité informó que el certamen tendrá un cupo limitado a ocho participantes, con el propósito de brindar un acompañamiento más cercano y una mejor experiencia a las concursantes.

En cuanto al proceso de selección, Rodríguez Ramos explicó que el 70 por ciento de la calificación final corresponderá a la evaluación de un jurado integrado por especialistas externos al municipio, quienes valorarán aspectos como comunicación, expresión, porte, seguridad y el mensaje de cada aspirante.

El 30 por ciento restante se definirá mediante actividades de recaudación de fondos organizadas por cada participante junto con la institución que represente, con el propósito de fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo y el compromiso con las causas sociales de la comunidad.