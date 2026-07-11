Embellecimiento urbano transforma colonias y fortalece la convivencia en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa permanente de embellecimiento urbano que impulsa el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene su avance con acciones de rehabilitación de espacios públicos, vialidades y áreas recreativas en colonias y comunidades rurales, como parte de la estrategia para fortalecer la convivencia social y elevar la calidad de vida de la población, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Durante la ceremonia de graduación de la Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe, el Edil afirmó que la formación de mejores ciudadanos también requiere entornos seguros, limpios, ordenados e iluminados, con parques y plazas en condiciones adecuadas para el desarrollo de niñas, niños y familias.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, explicó, el municipio mantiene un programa permanente de mejoramiento de la imagen urbana mediante la rehabilitación de vialidades, espacios de convivencia, áreas verdes y alumbrado público, acciones que contribuyen a consolidar una ciudad con mayores oportunidades y bienestar para sus habitantes. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO Como parte del programa ”Con obra tras obra, Ramos se transforma”, la administración municipal ejerce una inversión histórica de 147 millones de pesos en obras de infraestructura. Entre los proyectos destaca la rehabilitación del Camino Real del Valle, en el tramo comprendido entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle. El plan también contempla la recuperación de plazas públicas en sectores como Fidel Velázquez, Haciendas III, Cactus, Villamagna, Analco I y II, Armillita, Hacienda del Refugio, CETIS, Villasol, Urbivilla y La Libertad, además de la construcción de nuevos espacios recreativos y deportivos en las comunidades rurales de San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas.

Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitación de 11 plazas en Parajes de Los Pinos, la construcción de una cancha multideportiva en la Alameda de la colonia Escorial y la instalación de nuevo alumbrado público en distintos sectores del municipio para reforzar la seguridad y mejorar la funcionalidad de los espacios comunes. ”Queremos que nuestras niñas y niños crezcan en una ciudad donde se sientan orgullosos de sus parques, de sus plazas y de sus colonias. Cada espacio que recuperamos es un lugar más para convivir en familia, practicar deporte y construir comunidad. Así también se forma el futuro de Ramos Arizpe”, expresó el alcalde. Durante la ceremonia, en la que estuvo presente el director del plantel, Sergio Elizalde Mena, Tomás Gutiérrez felicitó a las y los estudiantes que concluyeron su educación Primaria y los exhortó a continuar su preparación académica con compromiso y entusiasmo.