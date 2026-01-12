Coahuila: Operativos anti-alcohol en Acuña serán permanentes

Coahuila
/ 12 enero 2026
    Coahuila: Operativos anti-alcohol en Acuña serán permanentes
    Las acciones se realizan por Seguridad Pública en coordinación con otras instancias. FOTO: CORTESÍA

Los operativos iniciaron en diciembre y continuarán todo el año

ACUÑA, COAH.- Los operativos contra el consumo de alcohol al volante, implementados por el Gobierno municipal durante diciembre, se mantendrán de manera permanente, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Alberto de Luna Sánchez.

El funcionario destacó que estas acciones, realizadas por elementos de Seguridad Pública en coordinación con diversas instancias, han contribuido significativamente a la reducción de accidentes automovilísticos.

De acuerdo con sus cifras, la semana pasada se registraron únicamente 16 accidentes de alto impacto, mientras que en semanas anteriores el número llegó a ser de hasta 60.

“Vamos a continuar con estas acciones porque si logramos disminuir el número de accidentes en tan solo una semana, significa que son efectivas y dan resultados. Es instrucción del alcalde que los elementos de Seguridad Pública trabajen en conjunto con el sector salud y los jueces calificadores para montar estos operativos en distintos puntos de la ciudad”, señaló el funcionario municipal.

Finalmente, De Luna exhortó a los automovilistas a evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva, siempre apegados al reglamento de tránsito. Subrayó que estas medidas buscan prevenir sanciones administrativas y, sobre todo, evitar accidentes que en ocasiones pueden tener consecuencias fatales.

