Policía Estatal reparte bebidas calientes en hospital de Piedras Negras

Elementos de la Policía Estatal realizaron una jornada de apoyo en el Hospital Salvador Chavarría, en el municipio de Piedras Negras, donde entregaron bebidas calientes al personal médico y a los familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados.

La actividad se llevó a cabo como una muestra de solidaridad y cercanía con la ciudadanía, especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas afectan a quienes permanecen largas horas en el exterior o en áreas de espera de los hospitales.

Los uniformados recorrieron las instalaciones del hospital y sus alrededores para ofrecer café, chocolate y otras bebidas calientes, tanto a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo, como a familiares que se mantienen al pendiente de la evolución de sus seres queridos.

El personal de salud agradeció el gesto, al señalar que este tipo de acciones contribuyen a mantener el ánimo y la energía durante las largas jornadas laborales, especialmente en épocas de mayor demanda de servicios médicos.