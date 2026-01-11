Policía Estatal reparte bebidas calientes en hospital de Piedras Negras
Los beneficiarios fueron personal médico y familiares de pacientes
Elementos de la Policía Estatal realizaron una jornada de apoyo en el Hospital Salvador Chavarría, en el municipio de Piedras Negras, donde entregaron bebidas calientes al personal médico y a los familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados.
La actividad se llevó a cabo como una muestra de solidaridad y cercanía con la ciudadanía, especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas afectan a quienes permanecen largas horas en el exterior o en áreas de espera de los hospitales.
Los uniformados recorrieron las instalaciones del hospital y sus alrededores para ofrecer café, chocolate y otras bebidas calientes, tanto a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo, como a familiares que se mantienen al pendiente de la evolución de sus seres queridos.
El personal de salud agradeció el gesto, al señalar que este tipo de acciones contribuyen a mantener el ánimo y la energía durante las largas jornadas laborales, especialmente en épocas de mayor demanda de servicios médicos.
De igual manera, los familiares de pacientes hospitalizados reconocieron la labor de los elementos de la Policía Estatal, al considerar que el apoyo, aunque sencillo, representa un aliento en momentos de preocupación y desvelo.
Autoridades destacaron que estas actividades forman parte de una estrategia para fortalecer el vínculo entre las corporaciones de seguridad y la sociedad, mostrando un rostro más humano y cercano de la policía.
Asimismo, se indicó que este tipo de acciones continuarán realizándose en distintos puntos de la entidad, especialmente en lugares donde la ciudadanía enfrenta condiciones difíciles por el clima o por situaciones de salud.
Con estas iniciativas, la Policía Estatal refrenda su compromiso no solo con la seguridad, sino también con el bienestar social y el acompañamiento a la población en momentos que requieren apoyo y solidaridad.