Coahuila: papás tardan hasta tres meses para que les otorguen permisos para ir a graduaciones

Aunque los hombres no siempre buscan la guarda custodia, las diferencias entre los padres y las órdenes de restricción complican las convivencias

La directora Nacional de Centros de Justicia para Hombres, Yollotzin Bocanegra Fernández, señaló que hombres divorciados tardan hasta tres meses en que se dé luz verde para asistir a eventos de sus hijos como graduaciones o primeras comuniones.

“Tenemos muchos papás que solo quieren convivir con sus hijos, o sea, no propiamente que quieran la guarda custodia. Muchas veces estas convivencias se ven obstruidas por las diferencias entre los papás y las personas que están divorciando”.

Entre las situaciones recurrentes se encuentran demandas por parte de las mujeres y esto generan órdenes de restricción para la pareja. El conflicto aparece cuando los padres quieren ir a eventos escolares, aunque la orden de restricción no aplica en los hijos, si está la madre con ellos no puede acercarse, de lo contrario puede ser arrestado.

En estas situaciones se inician procesos legales en donde se busca llegar a acuerdos.

“Tenemos casos y hay que coordinarse que no estén cerca de las ex parejas. Hay cosas que se llevan a lo mejor por convenio, hay cosas que se logran hablando con los abogados de la señora, pero legalmente, pues son unos tres meses más o menos ... Se tiene que hacer un trámite para pedirle al juez que le dé autorización al papá de poder pedir informes en la escuela de sus hijos, porque muchas veces no pueden ir por ellos a las escuelas o hay manipulación de información”, indicó.

En entrevista, Yollotzin Bocanegra dijo que es importante que se tome en cuenta que los niños necesitan convivir con ambos padres de una forma sana.

“Eso es importante para el desarrollo de todas las personas. Entiendo que a lo mejor cada caso es distinto, y deben de tomarse las consideraciones o las medidas necesarias”.

En otros casos, indicó que los papas observan situaciones de riesgo y solicitan la guarda custodia de los hijos, pero esto es tomado de manera inmediata como un acto contra la mujer.

“Por los estereotipos de género, si un hombre se quiere hacer cargo de sus hijos nunca es tomado como un interés genuino, o sea, socialmente, se percibe como que quiere afectar a la mamá”.