Añadió que la persona que conduce alcoholizada no recibe el respaldo del seguro vehicular, pierde validez, y debe responder por todos los daños ocasionados con su propio recurso o patrimonio. Si hay un fallecido, pueden enfrentar cargos por homicidio imprudencial y otros más, y todo el peso recae en el conductor responsable.

“ Fue un caos, la gente no quería pagar las multas, pero bajó el índice de accidentes vehiculares porque te dolía el codo pagar mil 500 pesos de infracción por conducir rápido. Nos falta mucha cultura vial, el aplicar las fotomultas en la época de Isidro ayudó a bajar los accidentes pero fue un malestar tremendo, pero es un tema al que no todos los alcaldes le quieren entrar”.

Los operativos deben realizarse en cualquier día de la semana, principalmente en las vialidades donde los vehículos circulan a mayor velocidad, y no solo durante jueves, viernes y sábado, como generalmente ocurre, pues el consumo excesivo de alcohol combinado con la velocidad, se presenta cualquier día de la semana.

Se requiere implementar una campaña de educación vial, pues la mayor parte de los accidentes ocurren por exceso de velocidad, conducir alcoholizados y el uso del celular.

Planteó que los operativos radar y anti-alcohol se implementen todos los días en diferentes vialidades, para contribuir a bajar el número de accidentes, con personas fallecidas y lesionadas.

Señaló que la diputada Natalia Virgil Orona, recién presentó una iniciativa de reformas al Código Penal y la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para obligar a los conductores con adicción al alcohol o drogas, a someterse a tratamiento; asimismo, sancionarlos con suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 3 meses a 4 años o más, dependiendo de las circunstancias del delito o de la falta.

De aprobarse la propuesta, serviría como mecanismo disuasorio para evitar que las personas se arriesguen a conducir bajo los efectos del alcohol, porque la licencia sería suspendida por un buen tiempo.

El martes pasado, alrededor de las 21:30 horas, 9 jóvenes que viajaban en un vehículo volcaron en el bulevar Fundadores, con varios lesionados y un fallecido. Al parecer, regresaban de una fiesta en la colonia Morelos.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan 67% de muertes con alcohol, en accidentes viales y riñas; en Saltillo consideran que el alcoholímetro es una medida positiva

Lizbeth Ogazón Nava, de Morena, consideró que los ayuntamientos deben reforzar aquellos programas diseñados para disminuir al máximo el peligro de percances.

Asimismo, indicó, las autoridades de la Fiscalía General, a través de la Policía Cibernética, deben rastrear a los grupos de WhatsApp que se forman para alertar sobre los operativos, a fin de que los conductores tomen otras rutas de desplazamiento.

De igual manera los establecimientos que venden bebidas embriagantes, como los bares, deben ser corresponsables e implementar la campaña del Conductor Designado, para impedir que personas alcoholizadas conduzcan un vehículo.

“Si la persona ya se extralimitó o de plano no puede tener coordinación, no está en sus cinco sentidos, pues que no maneje, eso ocasiona accidentes graves”, expresó.