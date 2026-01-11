Coahuila: Presa La Amistad cae a 13.5% por deuda de agua con Estados Unidos

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Coahuila: Presa La Amistad cae a 13.5% por deuda de agua con Estados Unidos
    La Presa La Amistad se ubica en apenas 13.5% de su capacidad total, tras incrementarse las extracciones de agua hacia Estados Unidos. FOTO: ARCHIVO

Autoridades mantienen monitoreo permanente del embalse ante la sequía y el impacto que el bajo nivel representa para el abasto en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- El nivel de la Presa La Amistad continúa en descenso y se ubica actualmente en apenas 13.5% de su capacidad total, de acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). La caída se atribuye a la escasa entrada de agua a la cuenca del Río Bravo y al incremento en las extracciones, principalmente para cumplir compromisos binacionales con Estados Unidos.

El ingeniero Ignacio Peña, representante de la CILA en Acuña, explicó que el ingreso de agua es de apenas 11 metros cúbicos por segundo, mientras que las salidas alcanzan los 33 metros cúbicos por segundo. De ese volumen, 30 metros cúbicos se destinan a la sección estadounidense del río, mientras que solo tres se utilizan para el abasto doméstico de comunidades mexicanas aguas abajo, sin fines agrícolas ni industriales.

TE PUEDE INTERESAR: Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción

Las descargas forman parte de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, bajo el cual México mantiene un adeudo aproximado de 1,067 millones de metros cúbicos correspondientes al ciclo 2020-2025, lo que representa cerca del 49% del volumen comprometido en la cuenca del Río Bravo. Aunque se realizaron entregas parciales hasta octubre de 2025, el déficit se trasladó al ciclo 2025-2030.

Tras la temporada de lluvias de 2025, la presa había logrado una recuperación temporal al alcanzar alrededor de 974 millones de metros cúbicos, equivalentes al 24.4% de su capacidad ordinaria. Sin embargo, las nuevas extracciones eliminaron prácticamente esa recarga, regresando el embalse a niveles críticos similares a los registrados antes de las precipitaciones.

Durante el último trimestre de 2025, autoridades municipales de Ciudad Acuña advirtieron sobre el riesgo que representaban estas extracciones para el abasto local, sin que ello detuviera las descargas federales. Actualmente, ni el gobierno del estado de Coahuila ni el municipio han emitido protestas públicas, pese a que La Amistad se encuentra muy lejos de los niveles históricos alcanzados en 2010, cuando, tras el huracán Alex, logró prácticamente llenarse por completo.

Temas


Presas

Localizaciones


Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial
Trump, sin frenos

Trump, sin frenos
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Elección popular del Poder Judicial: ¿Cruzar el Rubicón?