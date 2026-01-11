Coahuila: Presa La Amistad cae a 13.5% por deuda de agua con Estados Unidos

ACUÑA, COAH.- El nivel de la Presa La Amistad continúa en descenso y se ubica actualmente en apenas 13.5% de su capacidad total, de acuerdo con información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). La caída se atribuye a la escasa entrada de agua a la cuenca del Río Bravo y al incremento en las extracciones, principalmente para cumplir compromisos binacionales con Estados Unidos.

El ingeniero Ignacio Peña, representante de la CILA en Acuña, explicó que el ingreso de agua es de apenas 11 metros cúbicos por segundo, mientras que las salidas alcanzan los 33 metros cúbicos por segundo. De ese volumen, 30 metros cúbicos se destinan a la sección estadounidense del río, mientras que solo tres se utilizan para el abasto doméstico de comunidades mexicanas aguas abajo, sin fines agrícolas ni industriales.

Las descargas forman parte de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, bajo el cual México mantiene un adeudo aproximado de 1,067 millones de metros cúbicos correspondientes al ciclo 2020-2025, lo que representa cerca del 49% del volumen comprometido en la cuenca del Río Bravo. Aunque se realizaron entregas parciales hasta octubre de 2025, el déficit se trasladó al ciclo 2025-2030.

Tras la temporada de lluvias de 2025, la presa había logrado una recuperación temporal al alcanzar alrededor de 974 millones de metros cúbicos, equivalentes al 24.4% de su capacidad ordinaria. Sin embargo, las nuevas extracciones eliminaron prácticamente esa recarga, regresando el embalse a niveles críticos similares a los registrados antes de las precipitaciones.

Durante el último trimestre de 2025, autoridades municipales de Ciudad Acuña advirtieron sobre el riesgo que representaban estas extracciones para el abasto local, sin que ello detuviera las descargas federales. Actualmente, ni el gobierno del estado de Coahuila ni el municipio han emitido protestas públicas, pese a que La Amistad se encuentra muy lejos de los niveles históricos alcanzados en 2010, cuando, tras el huracán Alex, logró prácticamente llenarse por completo.