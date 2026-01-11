Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción

    Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción
    Cuatro lobos grises mexicanos fueron trasladados al Museo del Desierto, en Saltillo, donde permanecerán bajo resguardo especializado como parte de un programa nacional de conservación. FOTO: MUDE
Elena Vega
Elena Vega

Los ejemplares permanecerán bajo resguardo especializado como parte de un programa nacional para la preservación de la especie

El Museo del Desierto (MUDE), en Saltillo, se integró de manera activa a los esfuerzos nacionales de conservación del lobo gris mexicano con la recepción de cuatro ejemplares de esta especie considerada en peligro de extinción. El traslado refuerza el papel de Coahuila como un punto estratégico en la protección y manejo especializado de fauna silvestre.

Los ejemplares, identificados como Kolaval, Tanok, Nashoba y River, fueron trasladados desde el Parque Ecológico Zacango, ubicado en Timilpan, Estado de México, durante la madrugada del viernes 9 de enero. La reubicación se realizó bajo un esquema de coordinación interinstitucional enfocado en garantizar el bienestar de los animales y el cumplimiento de los protocolos de conservación.

Previo a su traslado, los lobos fueron sometidos a evaluaciones genéticas y de salud para asegurar su aptitud dentro del programa. En el MUDE permanecerán bajo resguardo especializado, donde recibirán atención veterinaria y seguimiento técnico con miras a su posible integración en procesos de reproducción, preliberación o reintroducción controlada.

Especialistas destacan que el lobo gris mexicano es una de las subespecies más amenazadas del continente, con una población mundial estimada en menos de 600 ejemplares. Esta condición ha impulsado la creación de programas binacionales y redes de colaboración entre instituciones dedicadas a la preservación de la biodiversidad.

El manejo y traslado de los ejemplares estuvo a cargo de personal especializado del Parque Ecológico Zacango, mientras que el MUDE asume ahora la responsabilidad de su cuidado y resguardo. El proyecto busca fortalecer los esfuerzos de conservación del lobo gris mexicano mediante la colaboración entre entidades del país y la consolidación de espacios técnicos como el Museo del Desierto en Coahuila.

