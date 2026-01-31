Coahuila: ¿Puede una mujer cometer violencia vicaria? Caso Estela divide opiniones

El pasado lunes 26 de enero, un juez del Poder Judicial dictó auto de vinculación a proceso contra Estela Guadalupe, quien se convirtió en la primera mujer en Coahuila y la segunda a nivel nacional en enfrentar cargos por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria.

La resolución provocó una fuerte división social. Mientras asociaciones de hombres, como Padres por la Verdad, celebraron lo que consideran una aplicación equitativa de la ley, colectivas feministas y autoridades federales calificaron la decisión como una interpretación errónea que desvirtúa el sentido jurídico de esta figura penal.

Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, señaló que el caso evidencia la necesidad de que el Poder Judicial “juzgue con perspectiva de género. Que aprendan a juzgar con perspectiva de género. Que instruyan a sus jueces para que tomen cursos como la Suprema Corte de Justicia manda”.

ANTECEDENTES: UN CONFLICTO DE CUSTODIA

El caso se originó en una relación iniciada en 2016 entre Estela y su expareja, Johnny, con quien tuvo dos hijos, actualmente de 7 y 5 años. Tras su separación en 2021, Estela denunció haber sido víctima de violencia psicológica y económica.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto se agravó en diciembre de ese año, cuando permitió que los menores convivieran con su padre durante un fin de semana, pero este se negó a regresarlos y la acusó de abandono. Dicha denuncia fue desechada inicialmente por un juez.

Sin embargo, en 2023, Johnny presentó una nueva denuncia por violencia física y psicológica contra Estela, la cual derivó en la vinculación a proceso dictada esta semana.

El padre de los menores considera que “fue una audiencia imparcial” y se tomó en cuenta todos los datos que presentó. “Al final es ver por el interés superior de mis hijos”, expresó y atribuyó el logró para todos los integrantes de la asociación llamada “Padres por la Verdad”.

“Creo que es una audiencia importante para este grupo de padres del colectivo que hemos estado luchando por volver a convivir con nuestros hijos. Es algo histórico”, mencionó.

Mientras la defensa de Estela indicó que continuará en la lucha para demostrar su inocencia. “La señora Estela está tranquila al saber que hay organismos y juzgados federales que también velan por los derechos de las mujeres... está concluyendo la preparación del amparo contra el auto de vinculación”, explicó la abogada Hilda Ordóñez.

Actualmente, Estela no goza de libertad plena, ya que debe firmar periódicamente ante la autoridad mientras transcurren los dos meses establecidos para la investigación complementaria. Previamente, estuvo sujeta a arresto domiciliario.

¿PUEDE UNA MUJER COMETER VIOLENCIA VICARIA?

El debate central del caso se enfoca en la naturaleza del delito de violencia vicaria. De acuerdo con asociaciones civiles y especialistas en la materia, esta forma de violencia consiste en utilizar a hijas e hijos para causar daño emocional, controlar o someter a la madre.

Organismos internacionales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han establecido, mediante una acción de inconstitucionalidad, que esta es una forma de agresión que solo se ejerce contra las mujeres debido a la asimetría de poder histórica.

Bajo este criterio, la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, encabezada por Citlalli Hernández, calificó la vinculación de Estela como una injusticia”.

La funcionaria federal argumentó que aplicar este tipo penal a una mujer representa un error jurídico, al señalar que la gran mayoría de los casos documentados —alrededor del 90 por ciento— corresponden a hombres que utilizan a los hijos para dañar a sus exparejas.

La funcionaria aclaró que los hombres no están desprotegidos, pues si una mujer utiliza a los hijos para violentarlos, existen otros tipos penales como la violencia familiar.

ACCIONES LEGALES Y RESPALDO FAMILIAR

La Secretaría de las Mujeres anunció que iniciará un diálogo con la Fiscalía General de Coahuila y el tribunal local para pedir que se corrija esta resolución y se evite que la tipificación de violencia vicaria vuelva a utilizarse en contra de una mujer.

En tanto, la abogada de Estela, Hilda Ordóñez, confirmó que ya preparan un recurso de amparo para combatir la vinculación. Ordóñez señaló a VANGUARDIA que su clienta se encuentra tranquila y que la batalla jurídica no solo busca su absolución, sino también asegurar la protección y el bienestar de los menores involucrados en el caso.

Es importante mencionar que se ha pedido que el proceso se mantenga bajo el compromiso de los “deberes reforzados” del Estado Mexicano para la protección de las mujeres, impulsados por la presidencia de la República, que obligan a todas las autoridades jurisdiccionales a actuar con perspectiva de género para evitar la criminalización de las madres.