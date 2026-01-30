Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres a nivel federal, Citlalli Hernández, calificó como un error y una injusticia el proceso penal que enfrenta Estela Guadalupe en Coahuila, quien recientemente se convirtió en la primera mujer en el estado en ser vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria.

“Vamos a hablar con el tribunal local para que se corrija esta injusticia y, en paralelo, para que no vuelva a pasar en este país, que se utilice de manera equivocada y que se violenten los principios constitucionales”, indicó.

LA VIOLENCIA VICARIA: UN DELITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

A través de un mensaje oficial, la funcionaria explicó que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia vicaria está definida específicamente como aquella acción dirigida a causar daño a las mujeres a través de sus hijas, hijos o personas allegadas.

Hernández subrayó que, tras una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en claro que este tipo de violencia solo se ejerce contra las mujeres.

“Esta violencia solo se ejerce contra las mujeres y ninguna autoridad tendría que utilizarla para favorecer a algún hombre”, enfatizó la secretaria. Explicó que esto no deja en indefensión a los hombres, ya que existen otros tipos penales para protegerlos en casos de violencia familiar, sin desvirtuar esta figura jurídica.

La Secretaría de las Mujeres basará su intervención en el principio constitucional de “deberes reforzados”, que obliga a todas las autoridades a actuar para la protección efectiva de las mujeres.

Citlalli Hernández indicó que hablará con la Fiscalía de Coahuila para cuestionar la acusación basada en una definición que consideran equivocada del delito.

Además, se acercará al Tribunal local con el objetivo de que se corrija lo que califican como una violación a los principios constitucionales.

Para evitar que esto se vuelva a repetir, señaló que también dialogarán con los congresos locales para que la legislación se homologue.

Fue esta semana cuando Estela Guadalupe fue vinculada a proceso bajo el expediente 1249/2025, tras la denuncia de su expareja, Johnny Robles.

Aunque inicialmente se pretendía imponer prisión domiciliaria, la imputada obtuvo una suspensión de amparo que le permite llevar el proceso en libertad, con la obligación de firmar mensualmente.

La intervención del Gobierno federal se suma a las críticas de diversas colectivas y activistas que han calificado este proceso como una “aberración jurídica” y una simulación que criminaliza a la madre.

Citlalli Hernández concluyó advirtiendo que la aplicación neutral de esta ley es un error, ya que el 90 por ciento de los casos de violencia ejercida a través de terceros es cometido por hombres contra mujeres, y la ley fue diseñada precisamente para combatir esa asimetría de poder.