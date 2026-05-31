Coahuila: realizan en Múzquiz trabajos preventivos de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora

MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las acciones preventivas implementadas ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con las Direcciones de Protección Civil y Ecología, lleva a cabo labores de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora, con el propósito de reducir riesgos de inundación y salvaguardar la integridad de las familias que habitan en los sectores cercanos.

Las labores consisten en el retiro de basura, maleza, sedimentos y diversos materiales que pudieran obstruir el flujo natural del agua, contribuyendo así a mantener en condiciones óptimas el cauce del arroyo y prevenir afectaciones derivadas de precipitaciones intensas.