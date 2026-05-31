Coahuila: realizan en Múzquiz trabajos preventivos de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora
Las labores incluyen el retiro de basura, maleza y materiales que obstruyen el cauce
MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las acciones preventivas implementadas ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con las Direcciones de Protección Civil y Ecología, lleva a cabo labores de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora, con el propósito de reducir riesgos de inundación y salvaguardar la integridad de las familias que habitan en los sectores cercanos.
Las labores consisten en el retiro de basura, maleza, sedimentos y diversos materiales que pudieran obstruir el flujo natural del agua, contribuyendo así a mantener en condiciones óptimas el cauce del arroyo y prevenir afectaciones derivadas de precipitaciones intensas.
De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y minimizar posibles riesgos para la población y su patrimonio.
El Gobierno Municipal destacó que la limpieza y mantenimiento de cauces pluviales representa una medida fundamental para garantizar el adecuado desalojo de escurrimientos durante la temporada de lluvias, además de contribuir al cuidado del entorno urbano y ambiental.
Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la protección de las y los habitantes de Múzquiz, mediante la ejecución constante de acciones preventivas que permitan atender oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.