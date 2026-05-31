Coahuila: realizan en Múzquiz trabajos preventivos de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora

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    Coahuila: realizan en Múzquiz trabajos preventivos de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora
    Las acciones se desarrollan en coordinación con las Direcciones de Protección Civil y Ecología. REDES SOCIALES

Las labores incluyen el retiro de basura, maleza y materiales que obstruyen el cauce

MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las acciones preventivas implementadas ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con las Direcciones de Protección Civil y Ecología, lleva a cabo labores de limpieza y desazolve en el Arroyo Zamora, con el propósito de reducir riesgos de inundación y salvaguardar la integridad de las familias que habitan en los sectores cercanos.

Las labores consisten en el retiro de basura, maleza, sedimentos y diversos materiales que pudieran obstruir el flujo natural del agua, contribuyendo así a mantener en condiciones óptimas el cauce del arroyo y prevenir afectaciones derivadas de precipitaciones intensas.

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De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y minimizar posibles riesgos para la población y su patrimonio.

El Gobierno Municipal destacó que la limpieza y mantenimiento de cauces pluviales representa una medida fundamental para garantizar el adecuado desalojo de escurrimientos durante la temporada de lluvias, además de contribuir al cuidado del entorno urbano y ambiental.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso con la seguridad, el bienestar y la protección de las y los habitantes de Múzquiz, mediante la ejecución constante de acciones preventivas que permitan atender oportunamente situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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