Integran Cabildo Infantil 2026 con estudiantes destacados de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026, actividad que reunió a alumnas y alumnos destacados de distintas instituciones educativas y comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el liderazgo y los valores cívicos entre las nuevas generaciones. Durante la jornada se integró oficialmente el Cabildo Infantil 2026, conformado por estudiantes sobresalientes que representarán diversos cargos honorarios, fortaleciendo espacios de expresión y aprendizaje sobre la función pública y la participación democrática.

El alumno Luis Antonio Saavedra Rodríguez, de la escuela Eulalio Gutiérrez, fue nombrado alcalde infantil, mientras que Marlen Martínez Jaime, de la escuela Ford #4, asumió el cargo de secretaria del Ayuntamiento. Asimismo, Camila Guadalupe Flores Vázquez, de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, fue designada síndico de mayoría, y Linda Ángel Rodríguez Beltrán, de la escuela Benito Juárez García, como síndico de minoría. El Cabildo Infantil también quedó integrado por alumnas y alumnos de instituciones como Club de Leones #1, José María Morelos y Pavón, Vicente Valdés Valdés, Colegio Guadalupe Victoria, Manuel Acuña, Melchor Múzquiz, Narciso Mendoza, Lázaro Cárdenas y Apolonio M. Avilés, entre otras. Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades permiten fortalecer la formación cívica de niñas y niños, además de impulsar valores como la responsabilidad, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Con acciones como esta, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirmaron su compromiso con la niñez y la educación, promoviendo espacios que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes. Finalmente, las autoridades felicitaron a todas y todos los integrantes del Cabildo Infantil 2026 por su esfuerzo académico y participación en esta actividad.

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