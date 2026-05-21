Integran Cabildo Infantil 2026 con estudiantes destacados de Múzquiz

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    Integran Cabildo Infantil 2026 con estudiantes destacados de Múzquiz
    Las autoridades destacaron la importancia de promover espacios de expresión para la niñez. ESPECIAL

La actividad reunió a estudiantes destacados de distintas escuelas y comunidades

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo el Cabildo Infantil 2026, actividad que reunió a alumnas y alumnos destacados de distintas instituciones educativas y comunidades del municipio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el liderazgo y los valores cívicos entre las nuevas generaciones.

Durante la jornada se integró oficialmente el Cabildo Infantil 2026, conformado por estudiantes sobresalientes que representarán diversos cargos honorarios, fortaleciendo espacios de expresión y aprendizaje sobre la función pública y la participación democrática.

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El alumno Luis Antonio Saavedra Rodríguez, de la escuela Eulalio Gutiérrez, fue nombrado alcalde infantil, mientras que Marlen Martínez Jaime, de la escuela Ford #4, asumió el cargo de secretaria del Ayuntamiento.

Asimismo, Camila Guadalupe Flores Vázquez, de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, fue designada síndico de mayoría, y Linda Ángel Rodríguez Beltrán, de la escuela Benito Juárez García, como síndico de minoría.

El Cabildo Infantil también quedó integrado por alumnas y alumnos de instituciones como Club de Leones #1, José María Morelos y Pavón, Vicente Valdés Valdés, Colegio Guadalupe Victoria, Manuel Acuña, Melchor Múzquiz, Narciso Mendoza, Lázaro Cárdenas y Apolonio M. Avilés, entre otras.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades permiten fortalecer la formación cívica de niñas y niños, además de impulsar valores como la responsabilidad, el liderazgo y el trabajo en equipo.

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Con acciones como esta, el DIF Municipal y el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirmaron su compromiso con la niñez y la educación, promoviendo espacios que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes.

Finalmente, las autoridades felicitaron a todas y todos los integrantes del Cabildo Infantil 2026 por su esfuerzo académico y participación en esta actividad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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