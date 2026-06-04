Coahuila: Reconoce UAdeC a estudiantes destacados por resultados de excelencia académica

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    Coahuila: Reconoce UAdeC a estudiantes destacados por resultados de excelencia académica
    La UAdeC reconoció a egresados de las unidades Sureste, Laguna y Norte por su destacado desempeño en el EGEL-Ceneval. CORTESÍA

La máxima casa de estudios distingue a egresados y preparatorias que sobresalieron en evaluaciones nacionales de desempeño

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Dirección de Planeación, entregó reconocimientos a egresadas y egresados de las unidades Sureste, Laguna y Norte que obtuvieron resultados sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-Ceneval) aplicado en marzo de 2026, así como a planteles de nivel medio superior que alcanzaron altos indicadores en el Examen Domina-Bach.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás”, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la directora general del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, y la directora de Exámenes para el Egreso de la Licenciatura, Alejandra Zúñiga.

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Durante su intervención, el rector destacó que el acto representa un homenaje al esfuerzo, la disciplina y la capacidad de superación de quienes han demostrado un desempeño sobresaliente en evaluaciones de alcance nacional.

“La excelencia no se limita a una calificación. También implica preparación, constancia, capacidad para enfrentar desafíos y la convicción de transformar el conocimiento en una herramienta para mejorar la realidad”, expresó.

$!Octavio Pimentel Martínez destacó que los resultados reflejan la calidad académica y el talento formado en las aulas universitarias.
Octavio Pimentel Martínez destacó que los resultados reflejan la calidad académica y el talento formado en las aulas universitarias. CORTESÍA

Pimentel Martínez resaltó que, en la aplicación de marzo de este año, un total de 86 egresados de la máxima casa de estudios obtuvieron testimonios de desempeño sobresaliente en el EGEL, reflejando la calidad de la formación profesional que ofrece la institución.

“Estos resultados evidencian que el talento se construye en nuestras aulas y que nuestros estudiantes están preparados para competir al más alto nivel con egresados de instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio en el país”, afirmó.

Por su parte, la directora general del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, reconoció el mérito de las y los universitarios distinguidos y subrayó que alcanzar este nivel de desempeño los coloca entre los mejores egresados de México.

“Este logro es resultado del trabajo conjunto de estudiantes, familias, docentes y directivos. Obtener un reconocimiento nacional exige compromiso, dedicación y una sólida preparación académica”, señaló.

$!Autoridades del Ceneval y de la Universidad entregaron reconocimientos a estudiantes que alcanzaron niveles sobresalientes en evaluaciones nacionales.
Autoridades del Ceneval y de la Universidad entregaron reconocimientos a estudiantes que alcanzaron niveles sobresalientes en evaluaciones nacionales. CORTESÍA

A su vez, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, destacó la evolución de los indicadores institucionales en materia de desempeño académico. Explicó que en 2020 apenas 34.46 por ciento de los egresados aprobaban el EGEL, mientras que en 2026 el porcentaje de quienes obtuvieron testimonios satisfactorios y sobresalientes ascendió a 64.45 por ciento, reflejando una mejora significativa en los procesos formativos de la Universidad.

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Además de reconocer a los egresados de licenciatura, la UAdeC distinguió a diversos planteles de Bachillerato de las tres unidades regionales por los resultados obtenidos en el Examen Domina-Bach aplicado por el Ceneval durante febrero pasado.

Entre las instituciones con mayor número de estudiantes destacados sobresalieron la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, con 32 alumnos reconocidos; el Instituto de Lenguas Extranjeras, con 30; la Preparatoria Número Uno, con 9; la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza, también con 9; y el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, con 7.

La ceremonia puso de manifiesto el compromiso de la Universidad Autónoma de Coahuila con la calidad educativa y el fortalecimiento de una cultura de evaluación que impulse la formación de profesionistas y estudiantes cada vez mejor preparados para enfrentar los retos de un entorno global competitivo.

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