Impulsan empresarios y sociedad civil proyecto de salud visual para miles de saltillenses

Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios especializados de salud visual para personas en situación vulnerable, este martes arrancó la construcción de la Clínica Visión y Vida en Saltillo, un proyecto impulsado por organismos de la sociedad civil organizada y respaldado por el sector empresarial. Durante el inicio de la obra, el alcalde Javier Díaz González reconoció el trabajo conjunto entre asociaciones y empresarios para concretar iniciativas que, afirmó, generan beneficios directos en la calidad de vida de la población.

La clínica será desarrollada mediante la colaboración de la Fundación del Empresariado Coahuilense, el Club Sertoma de Saltillo y la Fundación Veamos México, con el propósito de brindar atención oportuna a personas con problemas visuales y prevenir afectaciones derivadas de la falta de tratamiento. “Me da muchísimo gusto poder estar aquí en el arranque de este gran proyecto social en beneficio de miles de saltillenses, porque al final de cuentas este tipo de acciones impactan de una manera muy positiva y muy rápida en mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, dijo. El edil destacó que, además del edificio principal, el proyecto contempla la operación de seis clínicas periféricas, cinco de ellas ubicadas en Saltillo y una más en Ramos Arizpe, así como unidades móviles para acercar servicios médicos especializados a sectores con acceso limitado a este tipo de atención. Javier Díaz señaló también que el Gobierno Municipal mantendrá coordinación con el DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, para fortalecer las acciones relacionadas con salud y atención comunitaria.

Por su parte, Juan Carlos López Villarreal, presidente de la Fundación del Empresariado Coahuilense, destacó la participación del sector privado para hacer realidad esta iniciativa enfocada en la prevención y atención de enfermedades visuales. “Porque garantizará que miles de personas puedan conservar o recuperar algo valioso: su visión y su calidad de vida. Creemos que la inversión social genera su mayor valor cuando crea capacidades permanentes y atiende problemas que impactan profundamente la vida de las personas”, dijo. En tanto, Luis Antonio Alanís, CEO de la Fundación Veamos México, explicó que uno de los principales objetivos será disminuir los casos de pérdida visual evitable y las complicaciones ocasionadas por la falta de atención médica oportuna.

Asimismo, Fernando Flores Rodríguez, presidente del Club Sertoma de Saltillo, subrayó la relevancia de las alianzas entre organismos y sociedad civil para ampliar el alcance de los programas sociales y de salud. “Por ello, hoy quiero agradecer a las grandes organizaciones que creyeron en la visión del Club para lograr un impacto duradero y positivo en el corto plazo”, dijo.

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