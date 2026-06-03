Saltillo: UAdeC alcanza cobertura total de jardines polinizadores y fortalece la conservación de la biodiversidad

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de Coahuila dio un paso significativo en su estrategia de sustentabilidad al instalar un nuevo jardín polinizador en el Campus Central, acción con la que consolida una red de espacios destinados a la protección de especies fundamentales para el equilibrio ecológico. La iniciativa, impulsada por la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, forma parte de una política institucional orientada a la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el fortalecimiento de la participación de la comunidad universitaria en acciones de protección del entorno.

Con esta nueva incorporación, la máxima casa de estudios del Estado alcanzó una cobertura del 100 por ciento de jardines polinizadores en todos sus campus, sumando 58 espacios distribuidos en las unidades Sureste, Norte y Laguna. Del total, 31 se localizan en la Unidad Sureste, 14 en la Norte y 13 en La Laguna. Estos espacios han sido diseñados para ofrecer refugio y alimento a especies clave como abejas, mariposas y colibríes, cuya labor resulta indispensable para la reproducción de numerosas plantas y para la preservación de los ecosistemas.

El avance ha sido posible gracias a la colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, dependencia que realizó la donación de mil 500 plantas de 5 especies distintas, destinadas tanto a la creación de nuevos espacios como al fortalecimiento y reposición de los ya existentes. La ceremonia de instalación reunió a autoridades universitarias y personal de diversas dependencias del Campus Central. Entre los asistentes estuvieron la coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez; el coordinador general de Educación a Distancia, Daniel Hernández Cárdenas; y el subcoordinador de Sustentabilidad Universitaria, Octavio Delgado Orozco.

Durante su intervención, Villarreal Sánchez destacó que la construcción de una cultura de responsabilidad ambiental requiere la participación activa de toda la comunidad universitaria, no solo a través del cuidado de las instalaciones, sino también mediante el involucramiento en actividades que contribuyan al bienestar colectivo y a la preservación de los recursos naturales. Señaló que, como parte de la semana conmemorativa por el Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrollan diversas actividades que promueven la conciencia ecológica entre trabajadores, docentes y estudiantes. Con este esfuerzo, la Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su liderazgo en materia de sustentabilidad dentro del ámbito de la educación superior, al consolidar un modelo de gestión ambiental que contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que puede ser replicado por otras instituciones del País.

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