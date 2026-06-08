Coahuila: Reforma de pensiones del SNTE no estará lista para el Mundial, dice el líder del SNTE

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    Coahuila: Reforma de pensiones del SNTE no estará lista para el Mundial, dice el líder del SNTE
    Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, afirmó en Saltillo que la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE requiere un análisis financiero profundo y descartó que pueda concretarse antes del Mundial de Futbol.

Las manifestaciones de los maestros en México continuarán esta semana para pedir una reforma integral al sistema de pensiones de los trabajadores de la educación

El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, descartó que los cambios legislativos queden concluidos antes del inicio del Mundial de Futbol. La magnitud de la reforma, que involucra a más de 3.5 millones de trabajadores al servicio del Estado, requiere de un análisis que evite poner en riesgo las finanzas de la nación.

Durante su visita a Saltillo, Alfonso Cepeda Salas, fue enfático al señalar que una transformación de este tipo no puede realizarse de manera acelerada o de una semana para otra. Dijo que, el proceso para asegurar la viabilidad presupuestal y financiera de la propuesta llevará meses, ya que se sustenta en el uso de impuestos y aportaciones de todos los ciudadanos mexicanos.

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”No es tan fácil hacer una reforma de un día para otro”, dijo el líder magisterial al referirse a la imposibilidad de cumplir con los tiempos de la justa deportiva internacional.

Actualmente, el sindicato mantiene una mesa de análisis técnica con funcionarios de las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación. La propuesta del SNTE se basa en estudios actuariales y financieros, así como en bases de datos actualizadas que buscan asegurar una pensión decorosa, especialmente para quienes se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales.

LA BÚSQUEDA DE LA HOMOLOGACIÓN DEL IMSS

El punto central de la lucha magisterial es cerrar la brecha entre la Ley del ISSSTE y la del IMSS, reformada en 2020.

Cepeda Salas destacó que existen disparidades críticas que deben corregirse. “Mientras en el IMSS el tope es de 25 UMAS, en el ISSSTE se mantiene estancado en 10 UMAS”.

Respecto a las aportaciones patronales buscan elevar la aportación del patrón a las cuentas individuales, que actualmente es del 5% para los trabajadores del Estado, frente al 13.8% que ya se aporta en el Seguro Social.

EDUCACIÓN Y FERVOR DEPORTIVO

Respecto al impacto del Mundial en el calendario escolar, el dirigente subrayó que, aunque las autoridades educativas han dejado en libertad a las entidades federativas para decidir si otorgan días libres a los estudiantes, la postura del SNTE es privilegiar el aprendizaje.

”Para nosotros lo más importante es la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes y eso es lo que privilegiamos”, afirmó Cepeda Salas, y dijo que el evento deportivo es una decisión de la autoridad y no del gremio.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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