Ofrece IMSS transporte gratuito para mastografías en Saltillo

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    Ofrece IMSS transporte gratuito para mastografías en Saltillo
    El servicio opera desde cinco unidades médicas de Saltillo y regresa a las pacientes una vez concluidos sus estudios. CORTESÍA
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por Sarah Estrada

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La Ruta Rosa traslada a derechohabientes desde cinco unidades médicas hasta el centro especializado donde se realizan estudios para detectar cáncer de mama

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha la Ruta Rosa, un servicio de transporte gratuito para facilitar que mujeres mayores de 40 años acudan a realizarse mastografías en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) de Saltillo.

La directora de la unidad, Laura Irene Pérez Montes, explicó que el apoyo surgió luego de detectar que algunas derechohabientes enfrentaban dificultades para llegar al inmueble debido a la falta de rutas de transporte urbano en la zona.

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Los traslados se realizan de lunes a viernes, en turnos matutino y vespertino, desde la UMF No. 82 los lunes, el Hospital General de Zona No. 2 los martes, la UMF No. 73 los miércoles, la UMF No. 70 los jueves y la UMF No. 91 los viernes.

Las interesadas deben acudir a su Unidad de Medicina Familiar con su Cartilla Nacional de Salud y solicitar información para ser canalizadas con el personal de Enfermería, que les indicará fechas y horarios disponibles para utilizar el servicio.

Pérez Montes señaló que la unidad de transporte permanece en la UDDCM hasta que concluyen los estudios programados para regresar a las pacientes a la clínica de donde partieron.

$!El servicio opera desde cinco unidades médicas de Saltillo y regresa a las pacientes una vez concluidos sus estudios.
El servicio opera desde cinco unidades médicas de Saltillo y regresa a las pacientes una vez concluidos sus estudios. CORTESÍA

Además de mastografías, la UDDCM ofrece consultas y ultrasonidos para detectar oportunamente diversas enfermedades y dar seguimiento a padecimientos relacionados con la salud mamaria. El servicio opera de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Las derechohabientes también pueden solicitar informes o agendar citas mediante WhatsApp al 844 201 0685.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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