Coahuila regresará a la Federación 92 mil vacunas cubanas; población le ‘saca la vuelta’

La Secretaría de Salud de Coahuila giró un oficio dirigido al Gobierno Federal para reintegrar alrededor de 92 mil dosis de la vacuna cubana Abdala, que no ha sido avalada o certificada por organizaciones de salud reconocidas a nivel internacional.

Hasta el momento, en el estado solamente han sido aplicadas alrededor de 8 mil dosis de esta marca, informó Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, al indicar que esa vacuna ha tenido poca aceptación.

“De 100 mil dosis que nos mandó la Federación se han puesto menos de 8 mil, nosotros la ponemos a disposición para la gente que quiera vacunarse, está en todos los hospitales, pero la gente no está yendo a vacunarse.

“No está avalada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), por las instancias serias internacionales no está avalada. Ya giré un oficio para regresarlas para que no se nos vayan a caducar. Las instancias internacionales serias en el mundo piden que la revacunación sea con bivalente, la bivalente no existe en el país, la tiene que adquirir la Federación forzosamente, nosotros no podemos comprarla”, expresó.

Solamente algunos países como Venezuela, Nicaragua, Vietnam e Irán, aparte de México, la autorizaron para aplicarla entre la población.

Añadió que la FDA y la Organización Mundial de la Salud solamente autorizan la vacuna bivalente y hay varias marcas como la Pfizer y Moderna que la manejan, vacuna que en Estados Unidos se aplica completamente gratis. En México, los estados no pueden adquirirla para aplicarla en forma masiva, pues es competencia federal.

Indicó que en Coahuila cerca del 90% de la población cuenta con dos dosis de vacuna, el problema es que seis meses después de la última vacunación los anticuerpos neutralizantes empiezan a bajar, hay que revacunarse y bivalente no hay.

“Si no han pasado más de 6 meses de la última vacunación están bien protegidos y si pasaron 6 meses ya les falta la revacunación”, señaló, al indicar que el cubrebocas pueden usarlo personas con enfermedades crónico-degenerativas, dentro de hospitales, consultorios y en salones de clase cuando los niños no han sido vacunados.